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HUS espera pagos de las EPS en medio de una deuda que supera los $400.000 millones

El gerente del Hospital, Ricardo Hoyos, explicó que la institución ya entregó información de su cartera a Coosalud y Famisanar, pero aún no ha recibido dinero mediante este mecanismo.

Hospital Universitario de Santander.jpg
BLU Radio. Hospital Universitario de Santander, HUS / Foto: HUS
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El Hospital Universitario de Santander (HUS) espera comenzar a recibir recursos por las deudas que las EPS mantienen con la institución, en medio del plan de choque impulsado por el Ministerio de Salud para aliviar las dificultades financieras de la red hospitalaria.

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Ricardo Hoyos, gerente del centro asistencial, confirmó que la cartera pendiente supera los $400.000 millones y explicó que el hospital ya adelantó gestiones con Coosalud y Famisanar para participar en el mecanismo de pago.

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Sin embargo, aclaró que hasta el momento no han recibido desembolsos por esta vía y que el procedimiento no consiste en entregar de inmediato el valor total de las obligaciones, sino en tramitar los pagos a partir de las facturas correspondientes.

“Hemos trabajado con Coosalud y Famisanar, donde recibimos todo su portafolio para realizar el plan de choque. No hemos recibido ningún pago”, explicó Hoyos.

El gerente señaló que el mecanismo contempla un proceso de revisión y facturación para determinar los valores que pueden reconocerse. De acuerdo con su explicación, el hospital espera recibir los pagos correspondientes a lo facturado en un plazo aproximado de 40 días.

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La expectativa está puesta en que estos recursos permitan mejorar el flujo de caja del hospital, que debe responder por los costos de funcionamiento y mantener la atención de los pacientes que llegan desde Santander y otros departamentos.

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Hoyos también indicó que el plan de choque representa una intervención limitada para el HUS, debido a que la institución ya venía priorizando la atención integral de sus usuarios y no tenía mayores restricciones en la prestación de los servicios.

“Realmente no teníamos muchos retrasos frente a esto ni restricciones a nuestros usuarios”, sostuvo el gerente.

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La deuda acumulada de las EPS sigue siendo uno de los principales desafíos financieros del Hospital Universitario de Santander. La recuperación de esos recursos es clave para que la institución pueda sostener su operación y responder por los servicios que presta.

Aunque el mecanismo anunciado por el Gobierno nacional abre una posibilidad de pago para parte de las obligaciones, todavía está pendiente conocer cuánto dinero recibirá efectivamente el HUS, qué facturas serán reconocidas y cuándo se concretarán los desembolsos.

Por ahora, la institución espera que el proceso avance y que los recursos anunciados se conviertan en pagos efectivos para aliviar las obligaciones financieras del principal hospital público de Santander.

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