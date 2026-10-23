Santander dejaría de recibir $580.000 millones en 2027: gobernador pide alternativas

La posibilidad de recuperar recursos para Santander dependerá de las gestiones que adelante el departamento ante el Gobierno nacional así lo planteó el gobernador Juvenal Díaz Mateus, luego de advertir que la región dejaría de recibir $580.000 millones que se habían incorporado durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, pero que quedaron por fuera tras su expedición por decreto.

El mandatario reconoció que el país enfrenta dificultades fiscales y que esa situación tiene consecuencias para las finanzas regionales. Sin embargo, insistió en que es necesario buscar acuerdos que permitan mantener la capacidad de inversión de los departamentos.

Publicidad

“Todo tiene solución cuando hay voluntad política”, señaló Díaz Mateus, al pedir que se revisen alternativas para que Santander pueda acceder a recursos que ayuden a responder a las necesidades del territorio.

Una de las opciones que puso sobre la mesa es modificar las condiciones que regulan el uso de los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), recursos destinados a respaldar las obligaciones pensionales de departamentos y municipios.

El gobernador se refirió a una iniciativa legislativa que busca flexibilizar las condiciones para utilizar recursos excedentes del FONPET en proyectos de inversión social. La propuesta apunta a que los departamentos puedan disponer de recursos de un sector cuando hayan alcanzado el 100 % de cobertura de su pasivo pensional en ese sector, sin que necesariamente deban cumplir el mismo porcentaje en los demás.



De avanzar esa modificación, las entidades territoriales que cumplan los requisitos podrían contar con mayor margen financiero para ejecutar proyectos sociales. No obstante, el acceso a esos recursos estaría sujeto a las condiciones que finalmente establezca la ley.

Díaz Mateus pidió que el Gobierno nacional respalde las gestiones para sacar adelante ese cambio y recordó que el presidente Abelardo De La Espriella conoce la propuesta.

Publicidad

El mandatario considera que liberar recursos del FONPET ayudaría a los departamentos a atender parte de sus necesidades de inversión. Sin embargo, esta alternativa no significa que Santander recupere automáticamente los $580.000 millones que quedaron por fuera del presupuesto de 2027.

Por eso, además de impulsar los cambios relacionados con el FONPET, el departamento deberá continuar las gestiones ante el Gobierno nacional para buscar alternativas de financiación para los proyectos que resultaron afectados.