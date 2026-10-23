Hospital Internacional, el hospital más inteligente de Colombia y noveno de Latinoamérica

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Piedecuesta, Santander, ocupó el primer lugar en Colombia y el noveno en Latinoamérica en el ranking World’s Best Smart Hospitals 2027, publicado por la revista Newsweek y la firma de análisis Statista. A nivel mundial, la institución se ubicó en el puesto 277, entre 410 hospitales de 33 países evaluados por sus avances en transformación digital.

El reconocimiento destaca la incorporación de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, sistemas de información clínica y cirugía robótica en los procesos de atención médica. De acuerdo con el reporte institucional, el HIC es el único hospital del país que ha alcanzado el nivel 7 de HIMSS EMRAM, la máxima categoría internacional en madurez digital de la historia clínica electrónica.

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Uno de los pilares de esta estrategia es la integración de la información clínica con servicios como laboratorio, imágenes diagnósticas y farmacia, lo que permite al personal médico consultar datos relevantes para la atención de los pacientes. Este nivel de madurez fue alcanzado en 2022 y ratificado mediante una recertificación en diciembre de 2025.

La institución también implementó, en mayo de 2026, un modelo de interoperabilidad que permite generar y compartir resúmenes digitales de atención con otras entidades de salud conectadas, con el propósito de facilitar el acceso a antecedentes médicos relevantes para los tratamientos.

Entre los desarrollos tecnológicos del HIC se encuentra MOE (Medical Observation Engine), una herramienta de inteligencia artificial que permite monitorear a los pacientes e identificar situaciones de riesgo que requieren la intervención del personal asistencial. Según cifras de la institución, su implementación se ha asociado con una reducción cercana al 34 % en la ocurrencia de caídas.

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Otra solución es SAHISmart, que utiliza la herramienta Converso para apoyar la documentación clínica mediante inteligencia artificial. En consultas ambulatorias de baja complejidad, el tiempo destinado al registro pasó de 25 a 13 minutos, de acuerdo con los resultados reportados por el hospital.

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A estas herramientas se suma Cerebro, un desarrollo que facilita la consulta integrada de la información clínica y apoya la toma de decisiones médicas. El hospital también dispone de una plataforma de telemedicina y una central de telemonitoreo para contribuir a la detección temprana de eventos críticos.

Para María Carolina Aguirre, directora de Informática Médica de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), la tecnología permite mejorar la comunicación entre los pacientes, sus familias y los equipos de salud, además de respaldar decisiones institucionales basadas en datos verificables.

Más de 800 procedimientos con cirugía robótica

La transformación tecnológica también se refleja en los quirófanos. En cirugía ortopédica, el HIC utiliza el sistema robótico Mako, con el que ha realizado más de 700 intervenciones. A esta experiencia se suma la incorporación de Mantra 3, tecnología con la que el hospital alcanzó sus primeros 100 procedimientos.

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La institución también cuenta con una farmacia robotizada y sistemas de trazabilidad para verificar la administración de medicamentos y hemocomponentes, herramientas orientadas a fortalecer la seguridad de los pacientes.

En materia de servicios digitales, el Portal HIC registra más de 22.000 usuarios y permite gestionar citas médicas, consultar la historia clínica y acceder a resultados de exámenes e imágenes diagnósticas.

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El reto: avanzar entre los 100 mejores del mundo

Desde la FCV señalaron que los avances tecnológicos son resultado del trabajo conjunto de los equipos médicos, administrativos y de tecnología, y que la innovación debe contribuir a una atención más segura y humana.

Heyson Montesino, director de Salud Digital de la FCV, afirmó que la institución busca continuar avanzando para posicionarse entre los 100 mejores hospitales inteligentes del mundo