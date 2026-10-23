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“Fueron 12 años de trabajo intenso por las UTS”: Omar Lenguerke tras renunciar a rectoría

El exrector también recordó el impacto de la educación superior en miles de jóvenes de Santander que encontraron en la Universitaria de Santander (UTS).

FOTO OMAR LENGUERKE- RECTOR UTS.jpg
FOTO: Omar Lenguerke, rector UTS - Suministrada
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Tras 12 años al frente de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), Omar Lenguerke habló en entrevista con Blu Radio Bucaramanga sobre su renuncia a la rectoría, los logros de su gestión y el proceso de transformación institucional que, según destacó, permitió consolidar el proyecto de universidad que durante años soñó la comunidad académica.

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“Fueron 12 años de trabajo intenso por las UTS”, expresó Lenguerke, quien aseguró que se despide con orgullo, tranquilidad y la satisfacción de haber cumplido objetivos trazados desde el inicio de su administración.

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Entre sus principales logros destacó el avance de la institución hacia su consolidación como universidad, una meta que calificó como uno de los mayores propósitos de su gestión.

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El exrector también recordó el impacto de la educación superior en miles de jóvenes de Santander que encontraron en las UTS una oportunidad para convertirse en profesionales, muchos de ellos mientras trabajaban para financiar sus estudios.

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“Hay muchos sueños cumplidos de muchos jóvenes que querían formarse y cumplir su sueño de ser profesionales”, señaló durante la entrevista con Blu Radio.

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Lenguerke destacó el crecimiento de las sedes regionales de las UTS, especialmente en municipios como Barrancabermeja, donde se desarrolló infraestructura para ampliar las oportunidades de formación superior fuera de Bucaramanga. También resaltó la importancia de la planeación institucional y de establecer metas de largo plazo para fortalecer la educación en el departamento.

Aunque reconoció que dejar la rectoría representa un cambio emocional después de más de una década de trabajo, afirmó que continuará pendiente del desarrollo de la institución y manifestó su confianza en que seguirá avanzando.

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“Un punto de llegada es un nuevo punto de partida”, expresó al referirse al futuro de las UTS y al reto de proyectar la institución hacia una nueva etapa.

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La renuncia de Lenguerke marca el cierre de un periodo de 12 años en la dirección de una institución que cuenta con más de 23.000 estudiantes y que tiene un papel importante en el acceso a la educación superior en Santander.

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