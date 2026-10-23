Presidente De La Espriella nombra a Viviane Morales como consejera comisionada de paz

El presidente Abelardo De La Espriella nombró a Viviane Morales como consejera comisionada de paz. Morales también asumirá como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

“La nueva consejera comisionada liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la destinación de los recursos públicos e identificará las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos”, explicaron desde Presidencia.

Viviane Morales. Viviane Morales.

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El Gobierno explica que el nombramiento responde a una decisión de examinar los resultados de la “denominada falsa paz”.

“La falsa paz no será una política permanente del Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas”, señaló la Presidencia.



Es importante recordar que Viviane Morales fue ministra de Educación en el actual Gobierno; sin embargo, duró pocos días en el cargo por un tema personal.