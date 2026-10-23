En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba Casanare
Quitavisas
Rodrigo Lara
Presto - Nutresa
Luis Díaz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella nombra a Viviane Morales como consejera comisionada de paz

Presidente De La Espriella nombra a Viviane Morales como consejera comisionada de paz

Morales vuelve al Gobierno De La Espriella después de haber sido ministra de educación.

Exfiscal Viviane Morales tilda de "dictador" a Gustavo Petro por decreto de consulta
Viviane Morales.
Foto suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella nombró a Viviane Morales como consejera comisionada de paz. Morales también asumirá como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

“La nueva consejera comisionada liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la destinación de los recursos públicos e identificará las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos”, explicaron desde Presidencia.

Viviane Morales.
Viviane Morales.
Viviane Morales.

Últimas noticias

Corte Suprema de Justicia.jpg
Nación

Aviso de la Corte Suprema de Justicia con estatuto antiterrorista: “Preocupa la lista”

Atentado en Villanueva, Casanare
Nación

Video muestra el momento de atentado en peaje en Villanueva, Casanare: "Están vivos de milagro"

Publicidad

El Gobierno explica que el nombramiento responde a una decisión de examinar los resultados de la “denominada falsa paz”.

“La falsa paz no será una política permanente del Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas”, señaló la Presidencia.

Es importante recordar que Viviane Morales fue ministra de Educación en el actual Gobierno; sin embargo, duró pocos días en el cargo por un tema personal.

Relacionados

Viviane Morales

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad