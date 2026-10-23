Si en diciembre no hay una solución de fondo, no podemos seguir: gerente de EPM por crisis de Afinia

En entrevista con Mañanas BLU, el gerente general de EPM, John Maya, expuso la delicada situación financiera que atraviesa la filial Afinia en la Costa Caribe y fijó el plazo límite establecido con el Gobierno nacional para resolver de manera definitiva la viabilidad del mercado eléctrico en la región.

1. La urgencia de $800.000 millones para cerrar el año

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El directivo señaló que la filial requiere con urgencia una inyección de capital para garantizar la prestación del servicio durante noviembre y diciembre, debido a un déficit estructural provocado por pérdidas elevadas y bajas tasas de recaudo:

"Necesitamos para este resto de año 800.000 millones de pesos para poder darle viabilidad a la empresa. Muy orientado o respaldado porque es que las pérdidas en este momento están en un promedio del 29%, un recaudo del 83% y la demanda todos los días sube más. En la Costa hoy puede estar del orden entre el 10% y el 12%, cuando en promedio a nivel nacional puede estar en un 5% o 6%".



Maya indicó que se adelantan mesas de trabajo diarias con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía para desembolsar un primer tramo de $400.000 millones la próxima semana y los $400.000 millones restantes entre noviembre y diciembre.

2. Plazo límite en diciembre y posibles soluciones estructurales

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Frente al compromiso a largo plazo, EPM dejó claro que la matriz no puede continuar asumiendo las pérdidas del mercado del Caribe, luego de haberle girado a Afinia $1,5 billones de pesos el año pasado y ejecutado más de $3 billones en obras e infraestructura:

"La instrucción del presidente de la República fue: en diciembre me deben presentar una solución de fondo. Si eso no se resuelve, EPM no puede seguir; EPM no puede soportar todo ese nivel de pérdidas. Si no damos una solución estructural, nosotros no podemos seguir, es imposible".

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Entre las alternativas planteadas para solucionar la crisis se incluyen la instalación masiva de medidores prepago para adaptarse a la economía informal del 91% de los usuarios de estratos 0, 1 y 2, la reestructuración de subsidios mal asignados, el uso de recursos de regalías y la habilitación del mecanismo de obras por impuestos para la infraestructura eléctrica regional.

3. Caudal histórico a la baja en Hidroituango por el fenómeno del Niño

Al abordar el impacto del fenómeno del Niño en Antioquia, Maya reveló una disminución drástica e inédita en los niveles del río Cauca a la altura de la central hidroeléctrica de Hidroituango:

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"En Hidroituango tenemos el caudal del río Cauca, que en el promedio de los fenómenos del Niño anteriores pudo haber bajado a 400 m³/s. En este bajó a 250 m³/s, casi la mitad del más severo en los últimos tiempos. Eso lleva a que con ese caudal casi que no podemos sino generar con una sola máquina y a veces sin ninguna máquina en Hidroituango".

Para mitigar el riesgo de racionamiento hacia el primer trimestre de 2027, la compañía decidió conservar el agua en embalses multianuales como Guatapé.

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4. Alumbrados navideños en Medellín: sí se realizarán, pero con plan de ahorro

Finalmente, el gerente de EPM confirmó que la ciudad de Medellín sí contará con el tradicional alumbrado navideño para proteger la economía local y el empleo formal e informal, aunque con modificaciones técnicas para reducir el consumo:

"El alumbrado en Medellín, para ponerlo en términos de consumo, toda la temporada navideña comparada con el consumo de Medellín es una hora de consumo. ¿Qué estamos haciendo? En vez de ser de 5 o 6 horas de exposición, que sea de 3 o 4 horas, y que la temporada no sea tan alta hasta mediados de enero, sino hasta el primero de enero".

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Maya añadió que se utilizará exclusivamente tecnología LED y cintas reflexivas para garantizar el ahorro de energía durante la temporada festiva.

Escuche la entrevista aquí: