Alcalde de Pereira sobre recursos de Fondo Milagro: "Es una oportunidad para modernizar la ciudad"

Tras el devastador sísmico del pasado 10 de agosto que afectó al Eje Cafetero y dejó un saldo trágico en Pereira de 98 fallecidos, 259 heridos y cerca de 120.000 damnificados, las autoridades locales y nacionales avanzan en la planificación y ejecución de las obras de recuperación de la capital risaraldense. En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, expresó su optimismo frente al inicio formal de las intervenciones del Gobierno nacional en la zona, luego de la visita oficial del presidente Abelardo De La Espriella a la ciudad.

Un plan de renovación urbana por 13 billones de pesos

El mandatario municipal destacó que la asignación de recursos nacionales marca una etapa crucial para el futuro del municipio. Con la meta de cerrar el año con 2 billones de pesos en el Fondo Milagro, entidad gubernamental encargada de coordinar la reconstrucción en todas las entidades territoriales afectadas, Pereira busca impulsar un proceso que trascienda la simple reparación de daños.

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Para lograrlo, la administración municipal formuló un Plan de Acción Específico (PAE) por un presupuesto de 13 billones de pesos, presentado ante el Gobierno nacional mediante el Director Nacional de Planeación para ser incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Al respecto, el alcalde Salazar enfatizó la perspectiva de transformación urbana que orienta la iniciativa: "Nosotros formulamos un PAE, un plan de acción específico que contiene todo lo de la que más que reconstrucción es aprovechar para que haya una renovación de ciudad, porque lo ha dicho el presidente y en eso todos estamos de acuerdo, no es reconstruir lo que teníamos y se cayó, es una oportunidad para modernizar la ciudad y ponerla en más armonía con lo socioeconómico, con lo cultural, con lo ambiental".



Atención inmediata y obras de choque con recursos propios

Mientras se consolidan las inversiones del Fondo Milagro, la Alcaldía de Pereira ha ejecutado frentes de trabajo financiados con presupuesto municipal para atender las emergencias más apremiantes de la población.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la entrega de subsidios de 5 millones de pesos a comerciantes y pequeños empresarios afectados, ayudas a vendedores informales y la ejecución del programa "Techos dignos" orientado a 4.000 familias.

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En materia de empleo y ornato, se puso en marcha la estrategia "Pereira Renace", vinculando a 5.000 ciudadanos golpeados por la falta de trabajo en labores de aseo, pintura, muralismo y adecuación de parques. De igual forma, el municipio asumió con recursos propios la reparación de 48 sedes educativas con daños parciales, la rehabilitación de 28 puentes y la intervención de 48 taludes en riesgo de un total de 250 evaluados.

A la fecha, la administración ha movilizado 450.000 toneladas de escombros producto de las demoliciones y proyecta la creación de una empresa para su aprovechamiento: "Desde la administración municipal estamos avanzado con esta tarea de reconstrucción de ciudad, haciendo esfuerzo con recursos propios mientras arranca el Fondo Milagro, que gracias a Dios el día de ayer ya se dio inicio a esta tarea", señaló Salazar.

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Proyección y fases de la reconstrucción

Respecto a los tiempos de ejecución, el alcalde precisó que la urgencia principal radica en agilizar la entrega de subsidios e instrumentos de reubicación habitacional a las familias que perdieron sus viviendas. Sin embargo, aclaró que la reconstrucción integral de la infraestructura urbana de Pereira responderá a un horizonte de mediano y largo plazo que supera el periodo presidencial actual.

Al ser consultado sobre el cronograma general del proceso, el alcalde Mauricio Salazar concluyó: "Consideramos que la reconstrucción nos va a tardar varios años. Es un proceso que creo nos puede tardar 5 o 6 años, pero hay temas que son de reacción, que demandan reacción inmediata, como entregarle los subsidios a las familias que perdieron sus viviendas".

Escuche aquí la entrevista: