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Gobierno nacional anunció 300 viviendas nuevas y 900 mejoramientos para damnificados del Valle

Las viviendas están distribuidas en Cali y 150 en otros municipios del Valle, entre ellos Buenaventura. Además, la Alcaldía anunció 200 nuevos subsidios para familias damnificadas.

Gobierno nacional anunció 300 viviendas nuevas y 900 mejoramientos para damnificados del Valle.jpg
Gobierno nacional anunció 300 viviendas nuevas y 900 mejoramientos para damnificados del Valle //
Foto: suministrada
Por: Alejandro Muñoz
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Desde Cali el Gobierno nacional anunció inversiones para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto a través del Fondo Patria Milagro, con recursos destinados a vivienda, infraestructura, reactivación económica y demolición de edificaciones en riesgo.

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció que en noviembre ingresarán recursos adicionales, además de facilidades tributarias para los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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“Adicionalmente, en el mes de noviembre, a este Fondo Milagro le ingresarán 826 mil millones de pesos adicionales por parte del Ministerio de Vivienda, con destinación específica para mejoramiento de vivienda y vivienda nueva urbana y rural, y 2,7 billones de pesos en facilidades tributarias. Le pido yo al señor gerente del fondo, a los gerentes regionales que toda esa plata tiene que ser ejecutada en beneficio de la gente”, dijo el presidente.

En materia de vivienda se anunció la construcción de 300 viviendas nuevas en el Valle, con subsidios de hasta 157 millones de pesos , además de 900 mejoramientos habitacionales en todo el departamento.

Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia
Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia
AFP

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“El presidente anunció 300 viviendas nuevas para el Valle del Cauca a través del Fondo Milagro: 150 estarán destinadas a Cali y las otras 150 al departamento, de las cuales 100 serán para Buenaventura y el resto para municipios del norte del Valle. Además, se otorgarán 900 mejoramientos de vivienda, distribuidos entre Cali y el departamento, con aportes de hasta 14 millones de pesos cada uno”, explicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

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Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la entrega de 200 nuevos subsidios de vivienda de 50 millones, a través del fondo Cali Somos Todos, para las familias damnificadas que perdieron sus hogares.

“Los damnificados podrán realizar la preinscripción este domingo 25 de octubre, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., mediante un mensaje de WhatsApp enviado por el sistema de comunicación de la Alcaldía. Estos apoyos se suman a los 150 subsidios anunciados previamente, para un total de 350 soluciones de vivienda en Cali”, manifestó Eder.

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El mandatario también anunció que 1.200 negocios afectados por el terremoto serán beneficiados con aportes de 5, 10 y 20 millones de pesos, a través del fondo Cali Somos Todos, creado para impulsar la reactivación económica de la ciudad.

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