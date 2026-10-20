Afectados por el terremoto en Cali denuncian que les siguen cobrando servicios públicos

Varios usuarios de Emcali que resultaron damnificados por el terremoto están denunciando que aún siguen recibiendo la factura de servicios públicos, a pesar de haber solicitado la suspensión de los mismos, debido a que sus viviendas o se destruyeron con el sismo o fueron catalogadas como inhabitables.

Aunque aseguran que realizaron el trámite para que no se siguiera generando el cobro, el recibo les volvió a llegar incluso, en algunos casos marcando consumo.

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"Pese a la solicitud de la cancelación del servicio una vez pasó el terremoto, la factura del mes llegó con cobro y con cobro de consumo. En el caso de mi apartamento, en la unidad Paseo Real 1, el bloque quedó deshabitado tras el 10 de agosto, y aún así llega en total una factura de 163.000 pesos", dijo una vecina del barrio La Flora, que desde el 10 de agosto no pudo regresar a su apartamento.

Ante esta situación, Blu Radio se comunicó con Emcali, para conocer la razón por la que se siguió generando esta facturación. La entidad indicó que se debe al tiempo que se tomó entre el reporte para pedir la suspensión y la revisión en territorio, para más de 23 mil usuarios que adelantaron el procedimiento.



"Esos cobros corresponden efectivamente a esos días que le tomó a Emcali hacer la verificación de esos 23.000 usuarios que nos solicitaron la suspensión. ¿Qué deben hacer los usuarios entonces? Quienes tengan inquietudes en las facturas deben hoy acercarse de manera directa a los 10 centros de atención que hoy tenemos y con estas inquietudes darle una pronta solución. Entre los alivios que hoy tenemos específicamente es que tenemos la rebaja del 100% de los recargos de mora y cotas iniciales que van desde el 3% y plazos de financiación hasta de 8 años", explicó el gerente comercial de Emcali, Juan Martín Bravo.

Desde Emcali aclaran que estos cobros deben ser los últimos que se generarán en predios donde fueron suspendidos los servicios, y cualquier inquietud debe ser comunicada directamente con la empresa.