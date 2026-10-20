MIO Cable retomaría operaciones entre finales de noviembre y principios de diciembre en Cali

El sistema de transporte MÍO Cable, que conecta a los habitantes de la comuna 20 de Cali con el resto de la ciudad, podría reanudar sus operaciones entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre. El servicio permanece suspendido temporalmente debido a los daños ocasionados por el terremoto, situación que ha afectado la movilidad de las comunidades de la ladera.

Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, explicó que se adelantan las revisiones técnicas de la infraestructura con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal encargado de la operación.

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"Desde Metro Cali queremos informar que hemos venido trabajando arduamente en la recuperación de los equipos electromecánicos que resultaron afectados por el terremoto. Esperamos restablecer el funcionamiento del sistema de transporte aéreo entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre. Para ello, estamos adelantando las labores de mantenimiento necesarias, así como las respectivas reclamaciones ante las aseguradoras, a través de las pólizas correspondientes." dijo Parra.

El funcionario señaló que el servicio solo volverá a funcionar cuando se cumplan todas las condiciones técnicas y de seguridad necesarias. Entre las afectaciones identificadas inicialmente se encuentran daños en la mampostería y en el componente motriz del sistema de cable aéreo.

Entretanto, durante el periodo de suspensión, los habitantes de la comuna 20 han tenido que recurrir a medios de transporte alternativos, como las gualas o camperos, para movilizarse hacia diferentes sectores de la ciudad. Frente al regreso del MÍO Cable, el director de Operaciones aclaró que estos vehículos no dejarán de prestar sus servicios. Sin embargo, algunas de las rutas que actualmente cubren los desplazamientos de los usuarios podrían modificarse una vez se restablezca el sistema de transporte por cable.