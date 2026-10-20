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Ciudad Paraíso en Cali: construirán 310 apartamentos para damnificados del terremoto

La intención es iniciar las obras antes de finalizar diciembre y completar su ejecución en un periodo estimado de un año.

Ciudad Paraíso Cali (1).png
Ciudad Paraíso en Cali.
Foto: Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El proceso de renovación urbana del centro de Cali continúa avanzando con el desarrollo del plan Cristo Rey, en el sector de ciudad paraíso. La Alcaldía confirmó la habilitación de terrenos donde se proyecta la construcción de un complejo de viviendas de interés social, con el propósito de beneficiar a familias vulnerables y damnificados por el reciente terremoto.

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De acuerdo con lo anunciado por la Administración, la primera etapa del proyecto contempla la construcción de aproximadamente 310 apartamentos. La intención es iniciar las obras antes de finalizar diciembre y completar su ejecución en un periodo estimado de un año.

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"Desde que adelantamos la Operación Iron para recuperar los sectores de El Calvario y San Pascual, hoy conocidos como Ciudad Paraíso, en el centro de Cali, hemos avanzado en la demolición de cuadras enteras. Ya tenemos listo un primer lote y estamos proyectando la construcción de 310 apartamentos para los damnificados del terremoto. Estas acciones se suman a otras obras que ya iniciamos, como la estación central del MÍO y los proyectos privados de vivienda que también se desarrollan en este sector", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Éder.

Además del proyecto de viviendas, la iniciativa contempla la construcción de un parque urbano que se proyecta como un nuevo pulmón verde para el centro de Cali. Este espacio busca contribuir a la recuperación ambiental, y mejorar las condiciones urbanísticas de este sector.

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