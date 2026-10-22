De La Espriella anuncia más recursos que ingresarán al Fondo Milagro

El presidente Abelardo De La Espriella visitó Pereira y Cali, dos de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Allí, De La Espriella se refirió al Fondo Milagro, que administra los recursos para la reconstrucción.

El mandatario dijo que un día después de su creación el fondo recibió su primera partida por más de 624 mil millones de pesos. Ahora se suman más de 377 mil millones para apoyos económicos, ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En noviembre, al fondo le ingresarán 826 mil millones del Ministerio de Vivienda; estos recursos tendrán destinación específica: mejoramiento de vivienda y vivienda nueva.

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“Aquí la gente dice: ‘¿Pero cuándo van a empezar?’. Miren, el trámite de un fondo como el que montamos en otras circunstancias se demoró ocho meses; nosotros nos demoramos un mes y medio. Usted va a sacar aquí la placa de un carro y es un lío. Imagínense montar todo esto”, dijo el mandatario.

Por otro lado, el mandatario pidió que los recursos sean ejecutados de manera eficiente.



“¿Qué pido yo al señor gerente del fondo, a los gerentes regionales, a la junta? Toda esa plata tiene que ser ejecutada en beneficio de la gente con transparencia y rapidez. Necesitamos volver a levantarnos y volver a ver el futuro con esperanza”, dijo De La Espriella en Cali.

