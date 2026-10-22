En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bombardeo contra ELN
Eva Ferrer
Luis Díaz
Las 48 mujeres
Alejandro Ordóñez
Presupuesto 2027

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / De La Espriella anuncia más recursos que ingresarán al Fondo Milagro

De La Espriella anuncia más recursos que ingresarán al Fondo Milagro

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este jueves en Pereira y en Cali, zonas afectadas por el terremoto.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella visitó Pereira y Cali, dos de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Allí, De La Espriella se refirió al Fondo Milagro, que administra los recursos para la reconstrucción.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El mandatario dijo que un día después de su creación el fondo recibió su primera partida por más de 624 mil millones de pesos. Ahora se suman más de 377 mil millones para apoyos económicos, ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En noviembre, al fondo le ingresarán 826 mil millones del Ministerio de Vivienda; estos recursos tendrán destinación específica: mejoramiento de vivienda y vivienda nueva.

Últimas noticias

Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas.jpg
Economía

Asocajas alerta por deuda de $3,5 billones en salud y propone revisar la focalización de subsidios

dinero plata economia bolsillo blu radio (1).jpg
Economía

No está previsto subir impuestos ni apretar a los contribuyentes: Planeación Nacional

Publicidad

Aquí la gente dice: ‘¿Pero cuándo van a empezar?’. Miren, el trámite de un fondo como el que montamos en otras circunstancias se demoró ocho meses; nosotros nos demoramos un mes y medio. Usted va a sacar aquí la placa de un carro y es un lío. Imagínense montar todo esto”, dijo el mandatario.

Por otro lado, el mandatario pidió que los recursos sean ejecutados de manera eficiente.

“¿Qué pido yo al señor gerente del fondo, a los gerentes regionales, a la junta? Toda esa plata tiene que ser ejecutada en beneficio de la gente con transparencia y rapidez. Necesitamos volver a levantarnos y volver a ver el futuro con esperanza”, dijo De La Espriella en Cali.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Cali

Pereira

Publicidad

Publicidad

Publicidad