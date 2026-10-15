Fondo Milagro arrancará con $624.000 millones provenientes de crédito con banca multilateral

Durante la sesión de la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Atención del Terremoto, en el Congreso de la República, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, entregó detalles sobre los recursos con los que comenzará a operar y las primeras acciones previstas para atender a las comunidades damnificadas.

Uribe explicó que el Fondo no manejará directamente los recursos destinados a la atención de la emergencia, sino que estos serán girados directamente por el Ministerio de Hacienda.

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En cuanto a la financiación, confirmó que el Fondo comenzará con $624.000 millones provenientes de un crédito con la banca multilateral. Además, señaló que otros $360.000 millones ya fueron utilizados para atender la emergencia.

“El fondo se abrirá con los primeros $624.000 millones. Eso, el origen de eso es un crédito con la banca multilateral, se abre con eso. También había otra partida que ya se dispuso de ella, pero esa se utilizó para atender la emergencia, que fueron, más o menos $360.000 millones”, afirmó.



Por otra parte, el gerente confirmó que este jueves recibirán formalmente el Plan de Acción Específico (PAE), luego de que fuera socializado el viernes pasado y aprobado el miércoles. También anunció que durante la jornada se realizará la primera sesión del consejo directivo del Fondo, en la que esperan dejar listos el manual operativo, el manual de contratación y el reglamento del consejo.

Frente a las primeras intervenciones, Uribe señaló que una de las prioridades serán las demoliciones de viviendas que presentan graves daños, debido al riesgo que representan para sus habitantes.

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“Los entes territoriales mientras están construyendo sus PAE y toda la información cuando la están recogiendo hay unos diagnósticos, pero nosotros debemos hacer unos diagnósticos adicionales porque ya una vez que nos entregan el PAE hoy, nosotros ya tenemos que llegar a territorio con la ejecución, tenemos que empezar a ejecutar ya y que la gente sienta totalmente la presencia nuestra”, aseguró.

Finalmente, reconoció que deberán establecer prioridades frente a las necesidades de las comunidades afectadas, teniendo en cuenta que los recursos disponibles son limitados.

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“Estamos trabajando el tema de priorización, porque tenemos unos recursos finitos para unas necesidades casi que infinitas. Entonces, hay que salvar las vidas, por eso el tema de demoliciones y de remoción de escombros es importantísimo”, concluyó.

