La abogada Diana Muñoz, quien representa a Carlos Caicedo, se refirió a la detención del exgobernador del Magdalena en España.

Es importante recordar que Caicedo fue detenido el pasado viernes en Lanzarote.

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La abogada Muñoz dijo a Blu Radio que aún la defensa no conoce los hechos por los cuales fue detenido.

“A hoy ni Carlos Caicedo ni sus abogados conocemos cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado. La audiencia que se lleva a cabo en territorio español es fruto de un trámite de cooperación internacional y, en razón de ello, son mis colegas españoles quienes están atendiendo ese trámite”, dijo la abogada de Caicedo.



El exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue capturado por la Guardia Civil Española en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, España, luego de una solicitud de la Fiscalía General de la Nación y de la activación de una notificación roja de Interpol.

La detención, según señalaron desde la Fiscalía, se dio dentro de una investigación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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“Nosotros seguimos sin conocer estos hechos, lo cual, por supuesto, limita el ejercicio del derecho a la defensa”, agregó Muñoz.

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso, calificándolo como un avance de la justicia.

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“El avance de la justicia en este y otros casos de acoso y violencia sexual de presunta responsabilidad de personas que ostentan poder es alentador, pues reevalúan el contexto general de impunidad, temor y barreras de acceso a la justicia para las víctimas”, señala la Defensoría.