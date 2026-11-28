La familia de Gabriel Cárdenas, el estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes cuyo cuerpo fue encontrado en el Salto del Tequendama, hizo un llamado público a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que entreguen información sobre los avances de la investigación y esclarezcan las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior fallecimiento.

A través de un comunicado divulgado este sábado 28 de noviembre, los familiares expresaron su preocupación porque, según señalaron, desde el hallazgo del cuerpo, ocurrido el pasado 23 de noviembre, no han recibido ninguna comunicación oficial de la Fiscalía sobre las actuaciones adelantadas, las diligencias pendientes o el estado actual del caso.

Publicidad

Aunque agradecieron a los medios de comunicación, periodistas, organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y ciudadanos que acompañaron la búsqueda del joven, advirtieron que encontrar su cuerpo no significa que los hechos estén esclarecidos. "Encontrar a Gabriel fue el final de su búsqueda física, pero no puede ser el final de la búsqueda de la verdad", manifestaron sus familiares.

Gabriel había sido reportado como desaparecido el jueves 19 de noviembre, después de salir de su residencia con destino a la Universidad de los Andes, donde estudiaba Ingeniería de Sistemas y contaba con una beca. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en el sector del Salto del Tequendama, en Cundinamarca.



En medio de las investigaciones también se conoció un video de una cámara de seguridad ubicada cerca de la carretera del Salto del Tequendama. En la grabación, que registra las 12:20 del mediodía del 19 de noviembre, aparentemente se observa al estudiante caminando por ese sector y regresando por la zona de la berma, donde se encontraban trabajadores de la malla vial.

Joven estudiante Gabriel Cárdenas. X: captura de video

Sin embargo, para la familia todavía existen interrogantes sobre cómo llegó hasta ese lugar, cuáles fueron sus últimos movimientos y qué circunstancias rodearon lo sucedido. También pidió esclarecer qué plataforma de transporte utilizó el estudiante, quién habría prestado el servicio y cuál fue el recorrido realizado desde su residencia hasta la universidad y posteriormente hacia el sector del Salto del Tequendama.

Publicidad

Además, según explicaron los familiares, cuando recibieron los elementos entregados por Medicina Legal, no estaban el teléfono celular ni los documentos de identidad de Gabriel. La ausencia de estos objetos resulta especialmente relevante para la familia porque, según indicaron, los documentos personales habrían sido determinantes para identificarlo. Por eso, solicitaron conocer qué ocurrió con ellos, dónde se encuentran y qué gestiones han adelantado las autoridades para establecer su paradero.

Los familiares solicitaron que se revise el manejo de estos elementos, así como su recuperación, registro y cadena de custodia, debido a que consideran que podrían aportar información para reconstruir lo sucedido.

Publicidad

Otro de los asuntos que preocupa a la familia está relacionado con los resultados de los análisis forenses. De acuerdo con la información que recibieron de Medicina Legal, los diferentes estudios practicados al cuerpo del estudiante podrían tardar aproximadamente tres meses o incluso más en finalizar.

Los familiares manifestaron que entienden la necesidad de adelantar estos procedimientos con rigor técnico y científico, pero pidieron conocer cuáles son los análisis que se están realizando, qué resultados están pendientes y cuándo podrán acceder a los informes correspondientes.

En su llamado a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes, la familia pidió conocer quién está a cargo de la investigación y cuál es su estado actual.

Publicidad

También solicitó que se obtengan, analicen y preserven los registros de las cámaras de seguridad de la universidad y de otros lugares relevantes; que se identifique la plataforma de transporte utilizada y al conductor; y que se verifique la información digital de las cuentas de Google y Gmail asociadas al teléfono celular de Gabriel.

No buscamos señalar responsables sin pruebas, construir teorías ni anticipar conclusiones. Queremos que cada elemento sea investigado, que cada pista sea verificada y que ninguna pregunta relevante quede sin respuesta señalaron.

Además, agradecieron el acompañamiento recibido durante los días de búsqueda y pidieron que el caso no quede reducido al hallazgo del cuerpo, sino que avance hasta el esclarecimiento de los hechos.

Publicidad

"Gabriel tenía 17 años, sueños, proyectos y toda una vida por delante. Era nuestro hijo. Su historia merece respeto, sensibilidad y, sobre todo, respuestas", concluyó la familia en el comunicado.