El presidente Abelardo De La Espriella, publicó en los últimos minutos la fotografía de la captura del exgobernador Carlos Caicedo en España con un mensaje que acompaña la publicación "Bienvenido a la Patria Milagro":

¡Bienvenido a la Patria Milagro!



(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/O2W2jmcP9E — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

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La detención se produjo con el propósito de hacer efectiva una orden de captura expedida contra Caicedo Omar el pasado 9 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

El exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar fue capturado por la Guardia Civil Española en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, España, luego de una solicitud de la Fiscalía General de la Nación y de la activación de una notificación roja de Interpol.

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La retención se produjo con el propósito de hacer efectiva una orden de captura expedida contra Caicedo Omar el pasado 9 de septiembre de 2026, dentro de una investigación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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Los hechos que son materia de investigación fueron denunciados el 2 de julio de este año, cuando, de acuerdo con la información de la Fiscalía, el exmandatario ya habría salido del país. Posteriormente, el 23 de julio, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el fuero que ostentaba Caicedo Omar como gobernador del Magdalena al momento de los hechos.