La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a cuatro hombres señalados de participar en el secuestro, hurto y posterior homicidio del profesor de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido en Bogotá en enero. Los procesados deberán responder por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y secuestro extorsivo.

Los hombres fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias ‘Pecueca’; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los cuatro estarían relacionados con los hechos que terminaron con la muerte del docente.

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Según el escrito de acusación, la víctima abordó un taxi conducido por Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’, y le pidió que lo trasladara hasta su residencia. Sin embargo, el conductor habría tomado una ruta diferente a la solicitada por Cubides.

“Una vez abordó el vehículo, el señor Neil Felipe Cubides solicitó ser trasladado a su lugar de residencia.No obstante, contrariando la voluntad del pasajero, el conductor tomó una ruta diferente a la indicada. Minutos después de iniciado el recorrido, abordaron el taxi, de manera abrupta, Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’, y Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’, junto con otras personas aún no plenamente identificadas”, señala el documento.



La Fiscalía sostiene que durante el recorrido los señalados habrían utilizado violencia para despojar al profesor de sus pertenencias y obligarlo a entregar las claves de acceso a sus productos financieros. De acuerdo con el escrito, ‘Pipo’ y ‘Chirry’ le habrían causado cinco heridas con arma cortopunzante, dos en la parte superior de la espalda, dos en la región pélvica y una en el tórax.

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Además, el documento señala que Cubides sufrió traumatismos contundentes en la cabeza, el rostro y el antebrazo derecho, como consecuencia de fuertes golpes. La Fiscalía sostiene que estas agresiones tenían como finalidad coaccionar a la víctima para obtener las claves de sus productos financieros y facilitar el apoderamiento de sus recursos.

La investigación también estableció que, a las 10:57 de la noche, el vehículo Chevrolet Aveo de placas RDR-801 llegó a la estación de servicio El Triángulo-Terpel, ubicada en la carrera 75 No. 44B-39 Sur. Allí, según el escrito de acusación, alias ‘Pecueca’ descendió del automotor y compró gasolina y una bolsa plástica blanca con tapa y agarradera para contener el combustible.

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“Posteriormente, aproximadamente a las 23:20 horas, el grupo se detuvo sobre la avenida Caracas con calle 84 Sur. En ese lugar, Arnold Esteban Páez Herrera, alias “Pecueca”, estacionó el vehículo Aveo y abordó el taxi donde se encontraba la víctima junto a alias “Pipo”, alias “Chirry” y alias “Cabezón”. Acto seguido, el taxi continuó su desplazamiento hacia la antigua vía al Llano 3. Minutos después, en el kilómetro 2 de dicha vía, los ocupantes del taxi descendieron el cuerpo sin vida del señor Neil Felipe Cubides y lo abandonaron a un costado de la carretera. Luego, presuntamente, Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias “Cabezón”, tomó la bolsa que contenía gasolina y roció el combustible sobre el cuerpo, especialmente en el rostro y las manos, para posteriormente prenderle fuego con el propósito de dificultar su identificación. Después de ello abandonaron el lugar y descendieron nuevamente hacia la ciudad para reunirse con el vehículo Aveo”.

De acuerdo con la Fiscalía, el dinero apropiado de los productos financieros de la víctima, provenientes de los bancos Caja Social, Davibank y Davivienda, ascendió a $8.405.000.

Durante los operativos relacionados con la investigación fueron incautados dos vehículos, tres teléfonos celulares y una tarjeta de operación de un vehículo de transporte público. Estos elementos hacen parte del material probatorio incorporado al proceso.

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Dentro de la investigación también aparecen antecedentes judiciales relacionados con uno de los procesados. Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’, fue capturado por su presunta participación en otro caso de paseo millonario ocurrido en 2024 y, de acuerdo con la información entregada, quedó en libertad en diciembre de 2025 por decisión de un juez. Además, registra antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Ahora, con la acusación presentada por la Fiscalía, los cuatro procesados deberán enfrentar la etapa de juicio por los hechos relacionados con el secuestro, hurto y homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza.

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La representación de víctimas, encabezada por el abogado Juan David Bazzani, celebra el avance en la acusación, sin embargo, reitera su llamado para continuar con las capturas de los demás responsables del homicidio.