La Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer que fue descartada de un proceso de selección laboral por estar embarazada. El alto tribunal determinó que ninguna empresa puede negarle una oportunidad de trabajo por su estado de gestación y ordenó su contratación, al encontrar que fue víctima de discriminación.

El caso se remonta a julio de 2025, cuando la mujer fue convocada para ocupar un cargo como profesional del área de la salud, con un salario mensual de 4.436.600 pesos, más prestaciones sociales y un contrato inicial de seis meses para atender pacientes en Bogotá y Soacha.

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La aspirante superó las entrevistas, las pruebas técnicas y psicológicas y entregó todos los documentos exigidos. Incluso, por solicitud de la empresa, actualizó su registro profesional y pagó 228.312 pesos por una póliza de responsabilidad civil que le exigieron para poder desempeñar el cargo.

Sin embargo, el 4 de agosto, durante los exámenes médicos ocupacionales, informó que tenía 24 semanas de embarazo. Dos días después, la compañía le comunicó que no continuaría en el proceso de selección, sin darle inicialmente una explicación.



"Ella presenta una tutela en las 2 instancias, pero, se las niegan, y llega a la Corte Constitucional y utiliza un precedente muy importante, que es la protección de la mujer que está en embarazo y la mujer que también aspira a un puesto de trabajo, y que no puede ser discriminada por esta razón", explicó el abogado constitucionalista, Gonzálo Ramírez.

Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

Otro punto fundamental de la decisión tiene que ver con los exámenes médicos de ingreso, pues las valoraciones deben establecer las condiciones de salud de una persona para desempeñar el cargo.

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"Además, destacó que el examen que hizo el empleador en ese proceso de selección no tenía como finalidad advertir esas circunstancias, sino que estaba viendo las condiciones médicas generales de actitud de la persona para el cargo", enfatizó el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.

Por esta razón, la Corte ordenó la vinculación laboral de la mujer y condenó en abstracto a la empresa al pago de una indemnización por los perjuicios morales ocasionados.

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Aunque no estableció una cifra, dispuso que un juez liquide el monto en un trámite que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses. La decisión tuvo en cuenta que, durante su embarazo y después del nacimiento de su hija, tuvo que trabajar en un call center ganando un salario mínimo.

"Las empresas no pueden pedir pruebas de embarazo ni hacer preguntas sobre la vida reproductiva de las candidatas. El exámen médico debe limitarse a evaluar la actitud para el cargo, y la empresa solo debe recibir ese concepto, no la historia clínica de las candidatas", señaló Dellys Sofía Abad, abogada especialista y magister en derecho administrativo.

De esta forma, la Corte reiteró que el embarazo no puede convertirse en una barrera para acceder al mercado laboral ni en una excusa para vulnerar los derechos y la dignidad de las mujeres.