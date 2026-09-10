En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Drama en plena boda: mujer le entregó prueba de embarazo al novio y la reacción quedó en video

Drama en plena boda: mujer le entregó prueba de embarazo al novio y la reacción quedó en video

La joven esperó a que la pareja estuviera a punto de decir el "sí, acepto", para informar la noticia de su embarazo frente a todos.

Amante interrumpe boda y entrega prueba de embarazo al novio frente a su prometida
Infidelidad en plena boda.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Un inesperado episodio ocurrido durante una ceremonia matrimonial ha causado revuelo en redes sociales. Un video muestra a una mujer acercándose al altar en medio de una boda y entregándole al novio una prueba de embarazo, una situación que habría provocado una fuerte reacción de la novia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las imágenes, aparentemente registradas por uno de los asistentes al evento, comienzan con la pareja frente al sacerdote mientras se desarrolla la ceremonia. En medio del acto religioso, una mujer que estaba entre los invitados se levanta de su lugar y avanza hacia los protagonistas.

Últimas noticias

mma.jpg
Cultura

Money Mastery Event 2026 reunirá en Bogotá a más de 3.000 personas y 40 expertos en inversiones

Red Bull Batalla (1).jpg
Sociedad

Red Bull Batalla Colombia 2026: participantes, fecha y todo lo que debe saber

Sin detenerse ante la presencia del sacerdote ni de los demás asistentes, la joven llega hasta el novio y le entrega lo que parece ser una prueba de embarazo. El hombre recibe el objeto mientras la novia permanece cerca de él, visiblemente sorprendida por la inesperada interrupción.

La mujer posteriormente abandona el lugar y deja atrás una escena marcada por la tensión. En ese momento, la novia aparentemente confronta a su prometido y, según se observa en la grabación, termina dándole una cachetada.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El supuesto motivo de la aparición de la joven en plena ceremonia ha dado pie a numerosas especulaciones. En redes sociales, varios usuarios interpretaron el contenido como una revelación de una presunta relación paralela del novio y señalaron que la prueba entregada tendría como propósito demostrar que la mujer estaría embarazada de él.

Publicidad

La situación rápidamente despertó reacciones entre los internautas. Una parte importante de los comentarios se centró en la aparente infidelidad y en la manera en que la novia habría descubierto la situación delante de familiares, amigos y otros invitados que acudieron a acompañarla en su matrimonio.

Otros usuarios, sin embargo, pusieron el foco en un aspecto diferente: la falta de pruebas que permitan determinar si lo ocurrido fue realmente una boda interrumpida por una presunta amante o si se trata de una escena preparada.

Relacionados

Viral

Redes sociales

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad