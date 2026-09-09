Red Bull Batalla Colombia 2026: participantes, fecha y todo lo que debe saber

Comenzó la cuenta regresiva para la Red Bull Batalla Final Nacional 2026, que, esta vez, se llevará a cabo en el Royal Center de Bogotá. La edición anterior tuvo como epicentro el Movistar Arena, pero en esta volvió a un escenario más pequeño para una mayor cercanía a los seguidores y hacer de este evento algo mejor.

¿Cuáles son los participantes de la Red Bull Batalla Final?

La edición 2026 tendrá además un ingrediente especial: sobre el escenario estarán nuevamente tres nombres que ya dejaron huella en la edición anterior: J1, Marithea y Puppy, quienes harán parte de una nómina que reúne diferentes generaciones y estilos de la escena del freestyle nacional.



Axl Evans V’s

Coffy

Coloso

Horus

Jazz MC

Lit Ignis

Pandora

JM Serna

Urko

Visionario

J1

Marithea

Puppy

Fat N

Hunter

Ganador de Asimétrico Freestyle, Bogotá

Red Bull Batalla // Foto: Instagram @redbullbatalla

Fecha y hora de la Red Bull Batalla Nacional 2026

El evento se realizará el sábado, 17 de octubre, en el Royal Center de Bogotá, desde las 4:00 de la tarde que se abren las puertas y a las 6:00 comienzan las batallas de manera formal hasta horas de la noche para conocer al campeón nacional que representará al país.

“Y para quienes quieran vivir la experiencia desde el público, las boletas ya están disponibles con dos etapas de precios, además de Piggy, un sistema que permite ahorrar progresivamente para adquirir la entrada”, informaron.



Precios y etapas de la boletería