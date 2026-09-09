La aterradora profecía de Baba Vanga que estaría cerca de cumplirse y afectaría a la humanidad

Las supuestas predicciones de Baba Vanga vuelven a generar inquietud entre quienes siguen las historias relacionadas con el futuro de la humanidad.

Esta vez, una de las profecías que circulan en medios internacionales sitúa en 2027 un escenario que parece propio de una película de ciencia ficción: una transformación de algunas personas que podría llevarlas a desarrollar capacidades consideradas sobrehumanas.

De acuerdo con las versiones que se han difundido sobre las palabras atribuidas a la reconocida vidente búlgara, una enfermedad de características desconocidas o incluso un experimento relacionado con la genética podría desencadenar cambios extraordinarios en determinados individuos.

La historia, sin embargo, deja varias preguntas sin respuesta. No se conoce qué tipo de habilidades adquirirían las personas supuestamente afectadas, cuál sería el mecanismo que produciría la transformación ni cuántos individuos estarían involucrados. Precisamente, la posibilidad de que solo una parte de la población experimente estos cambios ha provocado comparaciones con producciones de ficción como The Boys, en las que algunos personajes cuentan con poderes que los diferencian del resto de la sociedad.



Baba Vanga. Foto: Redes sociales

Pero 2027 no sería el único año que aparece en las predicciones atribuidas a Baba Vanga. Otra de las afirmaciones que ha cobrado fuerza en los últimos años apunta a un supuesto acontecimiento que tendría lugar en noviembre de 2026: el primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre.

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Según algunas versiones, durante ese periodo podría producirse la aparición de una nave de origen desconocido en las cercanías de la Tierra. La historia ha alimentado todo tipo de especulaciones en internet, aunque no existe evidencia científica que permita confirmar que un acontecimiento de estas características vaya a ocurrir.

A esta lista se suma una supuesta advertencia sobre el inicio de una Tercera Guerra Mundial, otra de las predicciones que frecuentemente aparece asociada al nombre de la vidente.

Baba Vanga, quien murió en 1996, se convirtió con el paso de los años en una figura recurrente cada vez que surgen conversaciones sobre acontecimientos futuros. Sin embargo, buena parte de las profecías que se le atribuyen no proviene de registros escritos directamente por ella.

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Muchas de estas historias fueron transmitidas posteriormente por personas que aseguraron haberla conocido, entre ellas su sobrina Krasimira Stoyanova, y después fueron reproducidas por medios de comunicación, sitios web y redes sociales. Ese recorrido hace que las versiones puedan sufrir modificaciones, interpretaciones o exageraciones con el paso del tiempo.

Por esta razón, aunque la supuesta transformación de seres humanos en 2027 resulte llamativa y despierte preocupación entre sus seguidores, no existe una base científica que permita presentarla como un acontecimiento anunciado de manera comprobable. Por ahora, la profecía permanece en el terreno de las historias atribuidas a Baba Vanga y de las especulaciones sobre lo que podría ocurrir en el futuro.