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Blu Radio  / Sociedad  / Suegra descubrió a su esposo con su nuera en pleno acto dentro de su camioneta y así reaccionó

Suegra descubrió a su esposo con su nuera en pleno acto dentro de su camioneta y así reaccionó

A través de redes sociales se volvió viral el video de una mujer que captó la infidelidad de su esposo con su nuera.

Suegra descubrió a su esposo con su nuera dentro de una camioneta y los grabó
Los encontró en pleno acto.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Un video que muestra a una mujer enfrentando a su esposo y a su nuera dentro de una camioneta se convirtió en motivo de controversia en redes sociales.

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Los hechos que se atribuyen a la grabación habrían ocurrido en el estacionamiento del Parque Wetland Xishanyang, en la ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, China. De acuerdo con las versiones que acompañan el video, el encuentro se habría producido después de que el hombre y la mujer dejaran al hijo de ella en la escuela y posteriormente se dirigieran hasta ese lugar.

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La escena tomó un giro inesperado cuando la esposa del hombre llegó hasta el vehículo. Según lo que se ha difundido sobre el caso, la mujer ya tenía sospechas acerca del comportamiento de su esposo y de su nuera, por lo que habría decidido seguirlos para comprobar qué estaba sucediendo.

Una vez frente a la camioneta, la mujer abrió una de las puertas traseras y comenzó a grabar con su teléfono celular. En ese momento, habría encontrado a su esposo y a su nuera en una situación comprometedora.

Las imágenes muestran cómo la joven intenta salir del vehículo rápidamente mientras se acomoda la ropa. La reacción de la mujer que realiza la grabación, entretanto, es de evidente molestia y desconcierto. En medio del enfrentamiento, les reclama por lo ocurrido y les exige que abandonen el vehículo.

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“¡Ustedes dos son unos desvergonzados! ¡Salgan de ahí!”, se escucha decir en el video mientras la mujer continúa registrando la situación.

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La grabación posteriormente comenzó a circular por distintas plataformas digitales y acumuló comentarios de usuarios sorprendidos por la presunta infidelidad. Muchos cuestionaron el comportamiento de los involucrados y calificaron la situación como una supuesta traición que habría provocado un conflicto dentro de la familia.

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