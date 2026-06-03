Resurge aterradora profecía de Baba Vanga: seis países estarían en riesgo por una amenaza creciente

Una antigua predicción atribuida a Baba Vanga volvió a generar preocupación luego de nuevas advertencias sobre posibles cambios que afectarían gravemente a varios países.

La reconocida vidente búlgara, fallecida en 1996, es recordada por sus seguidores por una serie de supuestas profecías relacionadas con acontecimientos que afectarían a millones de personas durante el siglo XXI.

De acuerdo con versiones difundidas durante los últimos años, Baba Vanga habría advertido que a partir de 2026 el planeta experimentaría un aumento de fenómenos naturales extremos.

La reaparición de estas predicciones coincide con recientes informes científicos sobre el deterioro del glaciar Thwaites, una enorme masa de hielo ubicada en la Antártida occidental que preocupa a expertos por su potencial impacto en el nivel global de los océanos.



Glaciar Thwaites. Foto: British Antarctic Survey

Aunque no existe evidencia científica que relacione directamente las supuestas profecías de la vidente con los procesos climáticos actuales, la coincidencia temporal ha impulsado una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios han vinculado las advertencias atribuidas a Baba Vanga con los desafíos ambientales que enfrenta el planeta y con los riesgos que podrían derivarse del acelerado deshielo en algunas zonas polares.

Más allá de las teorías y especulaciones, la preocupación de la comunidad científica se centra en el comportamiento del denominado “glaciar del fin del mundo”. El Thwaites es considerado uno de los sistemas glaciares más importantes del planeta debido a la enorme cantidad de hielo que almacena y a su influencia sobre la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida.

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Las investigaciones más recientes indican que algunas de las plataformas de hielo que ayudan a sostener el glaciar muestran signos de debilitamiento. De continuar esta tendencia, el flujo de hielo hacia el océano podría acelerarse en los próximos años, aumentando la contribución de la región al incremento del nivel del mar.

El oceanógrafo Peter Davis, del British Antarctic Survey, ha insistido en que los cambios observados en el continente antártico tienen repercusiones mucho más allá de sus fronteras. “Como dice el dicho, lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida”, señaló el experto al referirse a las consecuencias globales que pueden derivarse de estos procesos.

Entre los territorios que podrían verse más afectados por un eventual aumento del nivel de los océanos aparecen Bangladesh, Tuvalu, Países Bajos, Reino Unido, las Islas Malvinas y algunas zonas costeras de Estados Unidos. Estas regiones presentan diferentes grados de vulnerabilidad frente a inundaciones y erosión costera.

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En ese sentido, el geofísico marino Robert Larter advirtió que no se requiere un incremento extremo para generar consecuencias significativas. Según explicó, un aumento de apenas uno o dos metros en el nivel del mar podría hacer que inundaciones que hoy ocurren una vez cada cien años pasen a registrarse cada década o incluso de forma anual.