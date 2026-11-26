La Fiscalía desarticuló una presunta red familiar señalada de comercializar, distribuir y aplicar productos estéticos falsificados en establecimientos de comercio del Valle del Cauca y a través de plataformas de internet.

Tres personas que harían parte de esta estructura fueron capturadas en diligencias adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Policía Nacional, en los municipios de Yumbo y Cali. Entre las detenidas se encuentran una madre y su hija, propietarias de un centro de belleza y un spa, además de la administradora de estos establecimientos.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía, en estos lugares se promocionaban procedimientos estéticos con hilos tensores de polidioxanona y un bioestimulador inyectable de colágeno. Durante los procedimientos de captura fueron incautadas diferentes presentaciones y cantidades de estas y otras sustancias.

La investigación estableció, según la Fiscalía, que los productos ofrecidos no serían originales ni habrían sido adquiridos directamente al fabricante. Al parecer, eran de origen asiático y enviados inicialmente a Estados Unidos, desde donde familiares de las personas capturadas los trasladaban posteriormente a Colombia en pequeñas cantidades y de manera fraccionada.



Fiscalía desarticula red familiar por comercio de productos estéticos falsos en Valle del Cauca Foto: Fiscalía

Una vez los productos llegaban al país, la presunta organización los alteraba o rendía con otros componentes para posteriormente comercializarlos tanto en establecimientos físicos como mediante plataformas de internet, con envíos a diferentes ciudades.

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La Fiscalía señaló que durante la última semana se habrían incrementado las publicaciones en internet para promocionar los productos bajo descuentos y ofertas relacionadas con el ‘Black Friday’. Estas actividades, de acuerdo con la investigación, se realizaban sin contar con el registro sanitario exigido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, ni con otros permisos establecidos por la ley.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores está relacionado con la manera en la que, presuntamente, se generaba confianza entre las personas interesadas en los tratamientos. Según la Fiscalía, quienes ofrecían los procedimientos exhibían muestras originales de los productos, aunque estas no corresponderían a las sustancias que posteriormente eran utilizadas durante las intervenciones estéticas.

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La investigación también permitió establecer que, presuntamente, se aprovechaba el desconocimiento de las consumidoras frente a modificaciones realizadas por el fabricante en la presentación y denominación comercial del producto original.