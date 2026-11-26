La Fiscalía General de la Nación conformó un equipo conjunto de investigación para esclarecer el homicidio de Harold Fernand Chicaiza Bolaños, servidor de la entidad que se desempeñaba como asistente de fiscal, adscrito a la Dirección Seccional Cauca.

El funcionario fue atacado con arma de fuego cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el municipio de Balboa, Cauca. Tras conocerse el crimen, la Fiscalía anunció la conformación de un grupo especializado que tendrá como propósito establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, así como identificar los móviles y autores del hecho.

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De acuerdo con la entidad, el equipo estará integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Dirección Seccional Cauca, además de personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y de la Policía Nacional.

La investigación quedó en manos de este equipo conjunto, que deberá avanzar en la recolección de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del ataque contra el funcionario de la Fiscalía.



En un comunicado, la Fiscalía lamentó el homicidio y expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Harold Fernand Chicaiza Bolaños.

“La Fiscalía General de la Nación lamenta profundamente el crimen del que fue víctima Harold Fernand Chicaiza Bolaños, servidor de la entidad que se desempeñaba como asistente de fiscal, adscrito a la Dirección Seccional Cauca. Ante la pérdida de nuestro funcionario, expresamos sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amigos y compañeros de trabajo”, señaló la entidad.

La Fiscalía General de la Nación lamenta profundamente el crimen del que fue víctima Harold Fernand Chicaiza Bolaños, servidor de la entidad que se desempeñaba como asistente de fiscal, adscrito a la Dirección Seccional Cauca, quien fue atacado con arma de fuego cuando se dirigía… pic.twitter.com/LTqdW83N3q — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 26, 2026

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La Fiscalía indicó que Chicaiza Bolaños fue atacado con arma de fuego mientras se dirigía a su lugar de trabajo en Balboa. Por ahora, el comunicado de la entidad no entrega detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del ataque ni establece quiénes serían los responsables.

El equipo investigador tendrá precisamente la tarea de determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio, establecer el móvil e identificar a los autores.

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La entidad también rechazó el ataque contra su servidor y reiteró que sus funcionarios desarrollan labores en diferentes territorios del país.

“La Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier acto de violencia contra sus servidores, quienes con vocación y compromiso trabajan diariamente al servicio de la justicia en los distintos territorios del país”, indicó la Fiscalía.

La investigación continuará a cargo del equipo integrado por funcionarios de la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional, mientras se adelantan las labores para esclarecer el homicidio del asistente de fiscal Harold Fernand Chicaiza Bolaños.