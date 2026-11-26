El vocero de la Presidencia de la República, Miller Soto, negó que el Gobierno esté desmontando el esquema de seguridad de la exvicepresidenta Francia Márquez y aseguró que se trata de un ajuste acorde con su condición de exfuncionaria. Según el cálculo oficial, la nueva estructura de protección seguirá siendo robusta y tendría un costo aproximado de $600 millones mensuales.

El pronunciamiento se produjo después de que Francia Márquez publicara un mensaje en el que manifestó su preocupación por el supuesto desmonte de su esquema de seguridad. Soto rechazó que la exvicepresidenta vaya a quedar desprotegida.

Publicidad

"¡Paren de mentir! A la señora Francia Márquez no se le está dejando sin protección. Se actualiza su esquema a su condición de exvicepresidente", expresó el funcionario.

¿Cuánto cuesta el esquema de seguridad de Francia Márquez?

Soto explicó que el esquema que tenía Márquez cuando ejercía como vicepresidenta costaba más de $1.000 millones mensuales. En contraste, el nuevo esquema, cuya modificación rechaza la exfuncionaria, tendría un costo de $600 millones al mes.



El vocero también cuestionó que se considere insuficiente una estructura de protección que, según sus declaraciones, incluye más de 70 personas y varios vehículos, con un costo superior a los $6.000 millones anuales.

Exvicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Foto: Archivo Vicepresidencia.

¿Qué dice la ley sobre la protección vitalicia de los exvicepresidentes?

De acuerdo con el vocero, el ajuste responde a que Francia Márquez dejó de ejercer como vicepresidenta. El procedimiento está sustentado en el Decreto 1069 de 2018. Aunque la protección de los exvicepresidentes es vitalicia, las medidas específicas se definen según estudios de riesgo y pueden modificarse.

Publicidad

"La norma dice que su protección es vitalicia, sí, pero que las medidas se determinan según los estudios de riesgo y pueden ser ajustadas. Vitalicio no significa inmodificable ni significa conservar eternamente el mismo esquema", manifestó.

En ese sentido, defendió la actuación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y sostuvo que las decisiones sobre seguridad deben responder a criterios legales y técnicos.

Publicidad

"No se puede administrar la seguridad del Estado a partir de los caprichos de cada beneficiario. Tiene que aplicar la ley como corresponde", agregó.

Francia Márquez interpuso una tutela por su esquema de protección

Soto confirmó que Francia Márquez interpuso una acción de tutela para defender sus derechos frente a los cambios en su esquema de protección. Aseguró que la exvicepresidenta está en su derecho de acudir a la justicia y que el Gobierno respetará y acatará las decisiones judiciales.

También cuestionó que se responsabilice de manera anticipada al presidente Abelardo de la Espriella por cualquier situación que pueda afectar a la exvicepresidenta.

Publicidad

"No se puede convertir una decisión administrativa seria, legal y responsable con el uso de los recursos públicos, en una acusación de persecución política y, mucho menos, responsabilizar anticipadamente al presidente Abelardo de la Espriella por cualquier cosa que pueda ocurrirle", señaló.

Gobierno defiende criterios técnicos en la política de seguridad

El funcionario concluyó que la política de seguridad del actual Gobierno se basa en criterios técnicos y jurídicos, sin distinciones políticas. Desde antes de su posesión, De la Espriella había puesto la lupa sobre la entidad: pidió a la Procuraduría vigilar las contrataciones de la UNP en los últimos días del gobierno Petro.