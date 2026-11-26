El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, acató la orden del Consejo de Estado y rectificó parte de su discurso del pasado 15 de octubre de 2026 sobre la contrarrevolución cultural y el wokismo.

La decisión judicial se produjo tras una acción de tutela ante la Sección Quinta presentada por Gabriel Rondón, exviceministro del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando el ministro era Armando Benedetti; y otra, ante la Sección Segunda, de un ciudadano identificado como Iván Manuel López Garnica.

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En cumplimiento de la orden, el mandatario hizo públicas sus declaraciones de rectificación, en las que, a través de su cuenta en Instagram, reiteró su compromiso con la libertad de conciencia, la libertad de culto y el respeto por la diversidad de creencias y formas de pensamiento.

Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia

“Reconozco que las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se identifican con este, no son enemigos de los valores de la nación”, manifestó el mandatario.



El presidente dejó claro que es católico, pero aseguró que garantizará los derechos y las libertades de todos los colombianos, independientemente de sus convicciones religiosas.

“Garantizaré los derechos y las libertades de todos los colombianos. Mi compromiso incluye todas las religiones y creencias, así como a los compatriotas que se identifican como no creyentes, agnósticos o ateos”, expresó.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, durante la ceremonia de conmemoración de los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana, realizada el 13 de noviembre de 2026 en Catam, Bogotá. Foto: Presidencia de Colombia.

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El jefe de Estado recordó que la libertad de conciencia y la libertad de culto son derechos humanos reconocidos por el derecho internacional y respaldados por la Constitución Política de Colombia.

También reconoció que el país es un Estado pluralista, cuya obligación es promover la igualdad y la diversidad, ante lo que reafirmó su compromiso con el respeto a las diferentes formas de pensar y expresarse que conviven en la sociedad colombiana.