Antes de que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares ingresaran al supermercado Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, para rescatar a las personas que permanecían retenidas, el presidente Abelardo De La Espriella envió un mensaje directo a los secuestradores.

A través de un radio, el mandatario les pidió liberar a los rehenes, entregar las armas y salir del establecimiento con las manos en alto. También les advirtió que, de no hacerlo, las autoridades ingresarían por la fuerza.

Le habla el presidente de la República. Este es el primer y último mensaje que les voy a mandar. Les vamos a respetar la vida. Entreguen a los rehenes, salgan con las manos en alto y los vamos a tratar con consideración. Si no proceden, vamos a ingresar. Están advertidos

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Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO.



En una impecable operación conjunta, comandos del COPES, del Comando Conjunto de… pic.twitter.com/RIgYayJukK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

La emergencia comenzó sobre las 8:00 de la mañana del martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados, vestidos de negro y que inicialmente fueron confundidos con policías, habría intentado interceptar un carro de valores que llegaría al supermercado para recoger el dinero de las operaciones comerciales del día anterior.



Sin embargo, las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y se activaron los botones de pánico, lo que permitió alertar a las autoridades. Cuando los uniformados llegaron al lugar, los presuntos responsables quedaron rodeados y, al verse sin posibilidad de escapar, ingresaron a uno de los locales y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas.

Durante el desarrollo de la emergencia, los secuestradores permitieron la salida de diez personas, mientras que las demás permanecieron dentro del establecimiento. La Policía y las Fuerzas Militares desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores, con unidades especializadas, francotiradores y un helicóptero que sobrevoló la zona.

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¿Qué dijo De La Espriella antes de ordenar el rescate?

El mensaje del presidente buscaba que los responsables desistieran de su intención y permitieran la salida de las personas retenidas sin que fuera necesario un ingreso armado. No obstante, según explicó posteriormente el mandatario, los delincuentes rechazaron la posibilidad de entregarse y liberar a los rehenes.

Ante esa negativa, las autoridades ejecutaron una operación conjunta que permitió rescatar a todas las personas que permanecían dentro del Éxito de La Castellana. El balance fue entregado por De La Espriella sobre la 1:30 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando confirmó que los ciudadanos estaban a salvo.

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"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", afirmó el presidente, quien calificó el procedimiento como una operación exitosa.

Asimismo, confirmó que uno de los integrantes de la banda delincuencial fue abatido durante la intervención y advirtió que los responsables enfrentarían penas de entre 40 y 50 años de prisión. "Vamos a caerles con mano de hierro", concluyó.