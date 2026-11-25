Un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores derivó en una toma de rehenes de más de 16 horas en un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que terminó en la madrugada de este miércoles con el rescate de los últimos secuestrados, la muerte de un delincuente y la captura de los otros cuatro.

La crisis comenzó hacia las 8:00 hora local del martes, cuando varios hombres encapuchados y armados ingresaron en el parqueadero de un centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero. Mientras unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Militares desplegaban un dispositivo de seguridad en los alrededores del supermercado, los secuestradores permitieron la salida de diez personas: primero cinco mujeres mayores y posteriormente otras cinco. Los veinte restantes permanecieron dentro del establecimiento mientras las autoridades intentaban conseguir su liberación.

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La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial. Las autoridades hicieron repetidos llamamientos a través de altavoces para que los delincuentes depusieran las armas y liberaran a los rehenes.

Despliegue nocturno de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en inmediaciones del almacén Éxito de Cartagena, donde permanecen 20 personas secuestradas Foto: Blu Radio

El operativo dejó a una persona abatida, quien de acuerdo a las autoridades, es uno de los integrantes de la banda delincuencial, sin que en un principio revelaran su identidad.



Toma de rehenes Cartagena Foto: Captura de pantalla video

Por su parte, luego de la liberación de los rehenes vino la angustia de muchos familiares por saber de sus seres queridos, quienes permanecieron en poder de los delincuentes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena.

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Es el caso de Indira Lambis, quien horas antes de que se conociera la identificación de la única persona que había sido abatida en el operativo, le había contado a Mañanas Blu que buscaba a su esposo, Haider Muñetón Zapata, de 51 años, y que no lograba comunicarse con él desde la mañana del martes 24 de noviembre. Lo esperaba junto a la reja de la estación de Policía del barrio Manga, mientras las personas rescatadas en el Éxito de La Castellana salían poco a poco tras rendir declaración.

La mujer había relatado que la última conversación con él fue a las 8:12 a. m., cuando le avisó que entraría al almacén a comprar buñuelos antes de recogerla para llevarla al trabajo, una rutina habitual en la pareja. "Yo le dije que ya estaba lista para ir a la oficina porque él me lleva siempre al trabajo, y me dijo, listo, voy a entrar al Éxito y ya te voy a recoger. Eso fue a las 8:12, yo tengo los mensajes de WhatsApp", dijo entonces.

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Según su versión, minutos después empezaron a llegarle mensajes sobre lo que ocurría en el supermercado. "Yo empecé a marcarle y ya no tuve más comunicación con él", contó.

Lo que había dicho la esposa en Mañanas Blu

Lambis había explicado que vivían cerca del almacén y que su esposo, oriundo de Medellín, solía comprar allí ese tipo de comida, sobre todo en esta época del año. También dijo que el carro de Muñetón seguía parqueado a unas dos cuadras del Éxito, como acostumbraba dejarlo para no entrar al parqueadero, y que su teléfono estaba apagado. "La verdad es que ya estoy preocupada porque ya sé que muchas personas se han encontrado con sus familiares. Pero yo todavía no sé nada", había afirmado.

La mujer, que lleva 11 años casada con él, lo describió como un hombre de 1,73 metros de estatura, acuerpado porque entrenaba en el gimnasio y con canas. Incluso mostró su fotografía a uno de los rescatados, quien no pudo darle información.

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En ese momento, Lambis atribuyó la demora a verificaciones de las autoridades: "Él fue víctima de un atraco, y de pronto al levantar el denuncio están verificando también todas esas cosas, todo el historial".

También había cuestionado la falta de claridad en los reportes oficiales: "La guardia del comando tiene solamente una información, Sijín tiene otra información, Gaula tiene otra información". Y antes de retirarse pidió a las autoridades "más información" y "celeridad en los procesos".

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Testimonio de uno de los rehenes

Más temprano, en diálogo con Mañanas Blu, uno de los rehenes rescatados, contó que en medio de los momento de tensión, los secuestradores prácticamente se emborracharon y con el consumo continuado de alcohol incrementó la inestabilidad emocional de los captores, especialmente la de uno de los líderes del grupo, de acento paisa, quien protagonizó violentas agresiones físicas.

"Él era el que le pegó a los compañeros, que me pegó a mí y él era el que se alteraba. Había momentos en que se alteraba y pasaba un momento y se le pasaba el efecto de lo que era y se calmaba nuevamente. Osea, se ponía agresivo y era lo que nos tenía nerviosos porque él estaba tomando también", contó.

Por otro lado, relató que minutos antes de producirse el ingreso de la fuerza pública al Éxito los secuestradores se cambiaron la ropa.

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"Los secuestradores se cambiaron porque ellos estaban uniformados de negro. Nos dijeron a nosotros, tranquilos, que a las 3:00 de la mañana se acaba esto, pero prácticamente a esa hora nos dimos cuenta que salió un muchacho diferente con un vestido diferente, pero nunca imaginábamos que era uno de ellos", aseveró.