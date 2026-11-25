Héctor Puello, panadero del Éxito Cartagena y uno de los rehenes en el almacén, habló en Mañanas Blu sobre los momentos que vivieron las 30 personas que fueron retenidas más de 15 horas por hombres armados que intentaron cometer un robo a un carro de valores.

El rehén contó que fueron amarrados y tirados al piso por los secuestradores. Incluso, algunos de los retenidos fueron golpeados por un sujeto con acento paisa.

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A su vez, contó un detalle inesperado y es que los secuestrados empezaron a tomar licor en medio de la jornada y que las botellas eran sacadas desde una de las bodegas del almacén de cadena.

"Estaban bastante tomados. Tomaban puro Sello Rojo, Old Parr, puro whisky fino. Traían licor de toda clase. Incluso, utilizaron uno de los compañeros de nosotros para que les trajera los licores y a algunos de los rehenes también los incitaron a beber ron", contó Puello a Blu Radio.



La zozobra se mezcló con un sorpresivo despliegue de entretenimiento por parte de los captores.

"Ellos cogieron un parlante y pusieron música era música de banda, corrido", explicó el panadero sobre el ambiente que se escuchaba en los pasillos mientras permanecían atados y custodiados.

Héctor, panadero del Éxito Cartagena víctima de secuestro. Blu Radio.

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Por otro lado, relató que minutos antes de producirse el ingreso de la fuerza pública al Éxito los secuestradores se cambiaron la ropa.