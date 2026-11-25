Las personas que permanecían secuestradas en un almacén Éxito de Cartagena fueron rescatadas sanas y salvas en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, en una operación en la que participaron 30 comandos de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Militares. Durante la intervención, uno de los secuestradores fue abatido y otros dos fueron capturados, según informó la institución.

Cerca de 18 horas de secuestro en Cartagena

De acuerdo con la Policía, los hechos comenzaron hacia las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre y terminaron sobre las 2:00 de la madrugada de este miércoles. La situación se desató cuando un grupo de hombres armados ingresó al almacén Éxito ubicado en la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana, como informó Blu Radio desde el inicio de la toma.

Publicidad

Según lo reportado por Blu Radio, los delincuentes habrían fallado en un intento de robo a un carro de valores y luego entraron al supermercado, donde sometieron a trabajadores y clientes

Así fue el operativo de rescate

La intervención estuvo a cargo de 30 comandos de la Policía Nacional, entre ellos integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES) y de los comandos Jungla, además de otras capacidades especializadas de la Fuerza Pública. Las Fuerzas Militares también participaron en la operación.



La planeación estratégica y táctica estuvo en manos del COPES y de los comandos Jungla. Según la Policía, el resultado fue posible gracias al despliegue articulado de capacidades humanas, operativas, tecnológicas, investigativas y de inteligencia.

"Todas las personas están a salvo. La prioridad fue proteger la vida", señaló la institución en su comunicado.

Publicidad

El GAULA logró liberar a diez rehenes antes de la intervención

La Policía destacó el papel del GAULA, cuyos integrantes adelantaron acciones desde el comienzo del secuestro que permitieron la liberación de diez rehenes antes del ingreso de los comandos. A lo largo de la jornada, Blu Radio registró en video la salida de algunos de los rehenes liberados.

Desde el PMU se coordinó la operación

La operación se coordinó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), bajo el liderazgo del presidente de la República. El presidente Abelardo De La Espriella se había pronunciado durante la jornada sobre la toma de rehenes en el sector de La Castellana.

Publicidad

En el PMU también estuvieron el director general de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña; el subdirector general, mayor general Norberto Mujica Jaimes; el jefe nacional del Servicio de Policía, mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos; la cúpula militar y otras autoridades.

Una jornada de tensión en la ciudad

Durante las horas de secuestro circularon videos de hombres con armas largas custodiando a los rehenes dentro del establecimiento. La emergencia incluso afectó la operación aérea: el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez suspendió los aterrizajes por la situación de seguridad en el Éxito de La Castellana, como se informó en Blu Radio.

"Orgullo de Colombia": el mensaje del director de la Policía

Tras el rescate, el director general de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, se dirigió a los comandos que ingresaron al almacén: "¡Dios bendiga a nuestros comandos de la Policía Nacional, orgullo de Colombia!".

Publicidad

La institución aseguró que el operativo permitió devolver la libertad a los secuestrados y la tranquilidad a sus familias.

Le puede interesar:

