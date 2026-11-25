En horas de la madrugada de este miércoles, 25 de agosto, comenzó el operativo en Cartagena para recuperar el control del Éxito que fue retenido por hombres armados desde horas de la mañana del martes con varias personas en el interior que fueron retenidas durante horas, mientras avanzaban negociaciones.

Sin embargo, pasadas la 12:30 de la noche, De La Espriella no esperó más debido a que les había dado un 'ultimatum' para que se entregaran antes de esa hora y por eso arrancó el operativo en presencia del presidente, quien, personalmente, comenzó a recibir a las personas rescatadas.

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Sobre la 1:20 de la mañana, las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional ingresaron a la fuerza al Éxito de Cartagena tras la solicitud formal del presidente de recuperar el control y, en video, quedó el momento exacto cuando ingresaron a la cafetería del sitio en donde se encontraban al menos 20 personas retenidas desde horas de la mañana y las cuales fueron liberadas.

Despliegue nocturno de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en inmediaciones del almacén Éxito de Cartagena, donde permanecen 20 personas secuestradas Foto: Blu Radio

A un costado del almacén Éxito Cartagena se encontraban desplegadas todas las especialidades de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Un helicóptero sobrevoló el techo de esta edificación durante todo el trabajo que realizaban las autoridades, donde 20 personas permanecían secuestradas



Por ahora, se desconoce el balance oficial del operativo y si hubo algún tipo de intercambio de disparos en el interior del establecimiento, mientras más personal de la fuerza pública sigue llegando a la zona y acompañando al presidente en el PMU instalado en la ciudad para controlar esta situación de orden público en la capital de Bolívar.

De acuerdo con la información entregada previamente por el presidente Abelardo De La Espriella, en total fueron retenidas 30 personas durante el asalto ocurrido en horas de la mañana.