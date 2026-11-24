En medio de los minutos de tensión que vivían policías, ciudadanos y otras personas que se encontraban en el Éxito de Cartagena que fue tomado por delincuentes con más de 100 rehenes, una mujer hizo reír a varias personas cuando llegó con total tranquilidad a intentar entrar al establecimiento.

Al parecer sin saber qué estaba sucediendo, esta mujer llegó a una de las entradas del Éxito y subió las escaleras para entrar, pero al instante se percató que las autoridades se encuentran armadas, se da la vuelta y abandona el sitio.

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El momento llamó la atención y causó gracia entre las personas que se encontraban en ese momento de tensión, además que las propias autoridades le pidieron que se fuera de la zona por su seguridad y también se dieron criticas por el control debido a que llegue hasta ahí sin ningún tipo de problema.

La Doña solo quería ser parte del elenco de grabación, Como buen Directora de chismes que es,🎥🤣 pic.twitter.com/Ejg9070UBE — Danilson Siuu (@DanilsonVillan6) November 24, 2026

“Podría ser yo, quizás hoy no ha visto noticia, tengamos empatía”; “¿Qué tan mal tiene que ser el esquema de seguridad que hay para que entre una señora despistada caminando como si nada?”; “No entiendo casi llega hasta la entrada y ningún policía la interceptó”; “No le tiene miedo ni a Dios ni al diablo”, fueron algunos comentarios del clip que se viralizó en redes sociales.



Ya se completan más de siete horas desde que personas armadas llegaron a este Éxito y retuvieron a más de 100 personas en su interior. A la ciudad llegó el propio presidente Abelardo De La Espriella para hacerse cargo de la situación y recuperar el control en el punto.

En el lugar permanecen gran despliegue por tierra y aire de Grupos especiales de la Policía, Guala Militar, Goes, Infantería de Marina, y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, que están al frente de la situación que por supuesto mantiene todas las alerta encendidas en la ciudad de Cartagena.