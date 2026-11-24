La angustia se apoderó de Isabel Vázquez, esposa de José David Fonseca Franco, uno de los trabajadores del almacén Éxito de Cartagena que permanece retenido por hombres armados durante una toma de rehenes que mantiene en alerta a las autoridades.

En entrevista con Blu Radio, la mujer hizo un llamado desesperado para conocer el paradero y el estado de salud de su esposo, quien se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando se produjo la emergencia.

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“Él tiene dos hijos pequeños, una niña de 6 y un niño de 4 años que lo están esperando”, expresó entre lágrimas.

José David Fonseca, de 37 años, trabaja como supervisor de bodega y tiene entre sus funciones coordinar las actividades con los proveedores del establecimiento comercial. Según relató su esposa, salió de su casa a las 6:00 de la mañana para cumplir con su turno y esperaba terminar su jornada hacia la 1:30 de la tarde. Sin embargo, desde que ingresó al almacén no ha logrado comunicarse con él y, hasta el momento de la entrevista, Isabel no había recibido información sobre su situación.



“Hasta el momento no he recibido noticias de ningún tipo. Yo estoy muy, muy angustiada. Mi esposo se fue desde las 6:00 de la mañana. Él salía a la 1:30 de la tarde del trabajo. No ha llegado, no he tenido ningún tipo de noticias de él y estoy súper angustiada”, manifestó la mujer.

Rehenes en Éxito de Cartagena Foto: captura de pantalla video suministrado.

Su preocupación aumenta por la incertidumbre que viven sus dos hijos pequeños, quienes esperan el regreso de su padre sin conocer lo que está ocurriendo en el lugar donde trabaja.



Qué pasó en Cartagena

La emergencia comenzó luego de un presunto intento fallido de hurto a un vehículo de valores. De acuerdo con lo informado por las autoridades, varios hombres armados ingresaron al almacén y tomaron como rehenes a trabajadores y compradores que se encontraban en el establecimiento. Para ese momento, la información preliminar indicaba que unas 30 personas habían sido retenidas, de las cuales nueve ya habían recuperado su libertad, mientras 21 siguen bajo el poder de los hombres armados.

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Mientras las familias esperan noticias de sus seres queridos, las autoridades mantienen un amplio operativo en los alrededores del establecimiento comercial, con participación de unidades especiales de la Policía, el Gaula Militar, el GOES, la Infantería de Marina y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo.

La situación también obligó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional. En medio de la incertidumbre, Isabel Vázquez mantiene su llamado para que su esposo pueda regresar a casa y reencontrarse con sus dos pequeños hijos.