Una tensa situación se presenta en en Cartagena, luego de que un grupo de hombres armados ingresara a un almacén Éxito, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana. De acuerdo con la información preliminar, los sujetos habrían ingresado al establecimiento con la intención de cometer un hurto y, posteriormente, cerrado las puertas del lugar, donde permanecían trabajadores y compradores.

En los últimos minutos se conoció un video en el que se puede ver a un hombre fuertemente armado con armas largas, custodiando a mujeres en el centro comercial, mientras ellas están ubicadas viendo hacia la ventana.

Publicidad

Por el momento se desconoce cuántos son los hombres armados que mantienen secuestradas las personas y primeras informaciones señalan que en un principio, querían asaltar un carro de valores. Por otro lado y según primeras informaciones, las autoridades estarían verificando si al interior del centro comercial hay explosivos.

La situación de seguridad que se registra en un almacén Éxito de Cartagena obligó a restringir los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. La medida fue adoptada por la autoridad aeronáutica debido a que la emergencia se presenta en la zona de aproximación de la terminal aérea.



De acuerdo con la información preliminar conocida, los sujetos habrían cerrado las puertas del establecimiento y mantienen bajo su control a trabajadores y compradores que se encontraban en el lugar. También se han reportado intercambios de disparos tras la llegada de la Policía.