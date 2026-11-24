La situación de seguridad que se registra en un almacén Éxito de Cartagena obligó a restringir los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. La medida fue adoptada por la autoridad aeronáutica debido a que la emergencia se presenta en la zona de aproximación de la terminal aérea.

La situación se registra en el almacén Éxito Castellana, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana, donde un grupo de hombres armados habría ingresado para cometer un hurto y mantiene retenidas a varias personas.

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De acuerdo con la información preliminar conocida, los sujetos habrían cerrado las puertas del establecimiento y mantienen bajo su control a trabajadores y compradores que se encontraban en el lugar. También se han reportado intercambios de disparos tras la llegada de la Policía.

Suspenden aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena

A través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez confirmó que la autoridad aeronáutica tomó la decisión de restringir los aterrizajes hacia la terminal aérea, debido a que el hecho de seguridad ocurre en un área que hace parte de la zona de aproximación de las aeronaves.



"El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez informa suspensión de aterrizajes a razón de situación de seguridad presentada en el almacén Éxito Castellana de Cartagena", señaló la terminal en su comunicación oficial.

Ante esta medida, el aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar sus itinerarios directamente con las aerolíneas con las que tienen previstos sus desplazamientos desde la capital de Bolívar.

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Asimismo, indicó que cualquier novedad relacionada con la operación aérea será comunicada oportunamente, mientras se atiende la emergencia de seguridad en el establecimiento comercial.

Tensión por personas retenidas en el almacén Éxito

Entretanto, en el lugar continúa el despliegue de unidades de la Policía Nacional, que mantienen acordonados los alrededores del almacén y buscan recuperar el control de las instalaciones.

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Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión al interior del establecimiento. En algunas imágenes se observaría a personas amarradas de pies y manos, mientras otros registros darían cuenta de que estarían cubriendo los ventanales con papeles y cartones.

Por ahora, no existe un balance oficial sobre el número de personas retenidas, la cantidad de hombres armados que participan en el hecho o posibles personas lesionadas. La emergencia continúa en desarrollo y las autoridades no han entregado un pronunciamiento detallado.