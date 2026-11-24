Los viajeros interesados en movilizarse entre Barranquilla y Nueva York podrán hacerlo en un vuelo directo desde el próximo 2 de febrero, para lo cual la aerolínea Avianca ya comenzó la venta de tiquetes.

El alcalde Alejandro Char confirmó que los vuelos desde Barranquilla hacia Nueva York despegarán del aeropuerto Ernesto Cortissoz los martes, miércoles, sábados y domingos, con salida a las 11:25 de la noche y llegada a las 4:20 de la madrugada.

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¿Cuándo salen vuelos de Barranquilla a Nueva York?

Los vuelos de regreso, de Nueva York a Barranquilla, saldrán los lunes, miércoles, viernes y domingos, a las 5:55 de la mañana, para aterrizar en el Cortissoz a las 11:00 de la mañana.

La ruta operará en aeronaves de la familia Airbus A320, con capacidad de hasta 180 pasajeros, lo que representa una disponibilidad de hasta 1.440 sillas a la semana.



¡Ya están a la venta los tiquetes del vuelo directo Barranquilla–Nueva York con Avianca! 👏🏼



A partir del 2 de febrero de 2027, tendremos cuatro frecuencias semanales con @avianca que nos conectarán directamente con la Gran Manzana. Así serán los itinerarios:



✅ BAQ – NYC:… — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 24, 2026

El mandatario destacó que esta conexión llega en un momento clave para la ciudad, pues coincide con los días previos al Carnaval de Barranquilla, que se celebrará del 6 al 9 de febrero. Además, señaló que la ruta permitirá fortalecer el turismo, los negocios, la inversión y el reencuentro de los barranquilleros que viven en Estados Unidos con sus familias.

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La nueva conexión también busca facilitar la llegada de viajeros desde Nueva York, en un momento en el que el aeropuerto Ernesto Cortissoz cuenta con nuevos espacios para recibir a los pasajeros.