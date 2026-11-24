Una situación de tensión se registra este martes en Cartagena, luego de que un grupo de hombres armados ingresara al almacén Éxito ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana, y retuviera a trabajadores y compradores que se encontraban en el lugar.

Por medio de una comunicación entregada a las autoridades, el grupo armado afirmó que mantiene retenidas a 170 personas y exige una alta suma de dinero a cambio de su liberación. Esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

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Las exigencias del grupo armado

En el mensaje, los captores advierten que instalaron explosivos en todas las puertas del almacén y que ubicaron a personas retenidas en cada una de las entradas. También aseguran que vigilan el exterior las 24 horas a través de las cámaras de seguridad.

Entre sus exigencias está la entrega de dos camionetas con vidrios polarizados, que deberán ubicarse en el carril de Transcaribe en dirección a Barranquilla. Según el comunicado, pretenden salir en la noche, cuando disminuya el tráfico, llevándose el dinero y a cuatro de los retenidos. El grupo sostiene que, si se cumplen todas sus condiciones, nadie resultará herido.



Un intento de hurto que terminó en toma de rehenes

De acuerdo con la información preliminar, los hombres habrían ingresado al establecimiento con la intención de cometer un hurto y, posteriormente, cerraron las puertas con las personas adentro. Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión y, presuntamente, a varias personas amarradas de pies y manos frente a los ventanales del segundo piso. En otras imágenes se observa a trabajadores y clientes que estarían siendo obligados a cubrir los vidrios con papeles y cartones para impedir la visibilidad desde el exterior.

Intercambio de disparos y despliegue policial

La llegada de la Policía Nacional habría provocado un intercambio de disparos. A esta hora, las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan llegando uniformados al lugar.

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La emergencia también afecta la movilidad sobre la avenida Pedro de Heredia y las vías cercanas, debido al cierre de accesos y al despliegue del operativo.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial. No se ha confirmado cuántas personas permanecen dentro del almacén, cuántos hombres armados participan en el hecho ni si hay personas heridas o capturadas.

