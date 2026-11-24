En la mañana de este martes 23 de noviembre de 2026, un presunto intento de robo habría terminado con los delincuentes tomándose un almacén Éxito de Cartagena. Un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento ubicado en la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana.

Según la información conocida hasta el momento, los sujetos entraron al inmueble con el objetivo de cometer un hurto, pero posteriormente cerraron las puertas del lugar y mantuvieron a trabajadores y compradores en el interior.

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La situación escaló tras la retención de varias personas. Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión al interior del Éxito, donde algunas personas aparecen amarradas de pies y manos en los ventanales del segundo piso. Los sospechosos estarían utilizando a los rehenes como escudo para evitar disparos desde el exterior.

Toma de rehenes en Cartagena Imagen de video suministrado

¿Hay personas heridas al interior del Éxito?

En redes sociales ha circulado información sobre posibles personas heridas entre quienes permanecen retenidos al interior del almacén. Sin embargo, de acuerdo con lo revelado por Blu Radio, la Policía Nacional señaló que dicha información es falsa y que no existen pruebas para confirmar que las personas retenidas estén heridas.

Por ahora, las autoridades trabajan para liberar a las personas que permanecen al interior del inmueble.

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"Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, abstenerse de difundir información que no haya sido corroborada por las autoridades y consultar exclusivamente los canales oficiales", señalaron las autoridades, que también solicitaron evitar la generación de alarma y desinformación.

Cabe recordar que esta situación se produjo luego de que se registraran intercambios de disparos en el lugar, tras la llegada de la Policía Nacional. Por ahora, las autoridades mantienen acordonada la zona y controlan la situación.

Toma de rehenes Cartagena Foto: Captura de pantalla video

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Videos dejan ver los movimientos en el almacén

En las imágenes que circulan en redes sociales también se observa a trabajadores y otras personas al interior del inmueble, amarrados y arrodillados. Además, algunos habrían sido obligados a cubrir los ventanales con papeles y cartones para impedir la visibilidad desde el exterior.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance de lo ocurrido. Se desconoce el número de personas retenidas y la cantidad exacta de hombres armados que participan en el hecho.