La actriz colombiana Sofía Vergara recibió este martes en su natal Barranquilla un emotivo homenaje a su trayectoria artística en el Gran Malecón del Río, en una celebración que reunió música, tradición y expresiones culturales del Carnaval. El encuentro también estuvo marcado por un guiño a sus inicios en la televisión colombiana, protagonizado por la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib.

Vergara, de 54 años, llegó al escenario luciendo un vestido azul eléctrico, de silueta ajustada y escote corazón, similar al tono de la monumental escultura que la ciudad levantó en su honor. Entre aplausos de cientos de asistentes, la actriz recorrió la alfombra roja, saludó a sus seguidores y posó ante las cámaras.

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El homenaje, encabezado por el alcalde Alejandro Char y su esposa, Katia Nule, reconoció la trayectoria internacional de la artista y su contribución a la proyección de Barranquilla en escenarios internacionales.

Como parte de la distinción, la Alcaldía le entregó un decreto de exaltación como “barranquillera ilustre”, mientras que el Carnaval le otorgó el “Turbante de la Tradición”, máximo reconocimiento de esta fiesta a quienes enaltecen sus raíces culturales.



Foto: AFP

Salwa Maloof revive uno de los comerciales más recordados de Sofía Vergara

Uno de los detalles que acompañó el regreso de la actriz fue la iniciativa de Salwa Maloof Habib, quien sorprendió en redes sociales con una recreación de uno de los comerciales más recordados de la televisión colombiana, protagonizado por Vergara a principios de los años 90.

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Con su propio estilo, carisma y sello carnavalero, la soberana rindió tributo a una pieza publicitaria que marcó uno de los primeros momentos de gran visibilidad de la actriz en Colombia.

La recreación conectó a dos generaciones de mujeres barranquilleras que proyectan el nombre de su ciudad dentro y fuera del país.

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“Es un honor recrear este comercial de una mujer que admiramos tanto y que nos representa en Hollywood y en la televisión mundial. Sofía es una barranquillera que ha llevado nuestra alegría, nuestro carisma y nuestra esencia a escenarios internacionales”, expresó Maloof, quien también manifestó la alegría de recibirla en su tierra.

El Carnaval celebra el legado de la actriz

La celebración incluyó el espectáculo “Barranquilla entre fantasía y tradición”, dirigido por el coreógrafo Pedro Díaz, con 50 participantes que representaron danzas emblemáticas como la cumbia, el bullerengue, el mapalé, el garabato y el Congo.

Salwa Maloof abrió la presentación con una interpretación de cumbia junto al Cumbión de Oro y lució una pollera dorada llamada “Sofía de Oro”, diseñada especialmente para la ocasión. También participaron el Rey Momo, Abraham Cáceres, y los reyes del Carnaval de los Niños.

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Durante el encuentro, Vergara conoció por primera vez la monumental estatua instalada en su honor en el Malecón en julio de 2025. La obra, elaborada en bronce por el escultor barranquillero Yino Márquez, mide 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas.

Representa a la actriz con un vestido azul y una mano extendida hacia una estrella, como símbolo de su éxito profesional y su vínculo con sus orígenes.

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La noche culminó con la presentación de la cantante barranquillera Aria Vega, ganadora del Latin Grammy a mejor nueva artista. Entre reconocimientos, música y recuerdos, Barranquilla celebró a una de sus embajadoras más reconocidas, cuya carrera internacional continúa siendo motivo de orgullo para la ciudad.