Barranquilla homenajeó a Sofía Vergara y exaltó su trayectoria coronándola con el Turbante de la Tradición, reconocimiento para las personalidades ilustres de Barranquilla.

El homenaje, a ritmo de Carnaval, se realizó junto a la escultura de ella, que se alza en bronce a un costado del río.

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Sofía Vergara, o mejor 'la Toty', como le decimos en Barranquilla, regresó después de largos años a su tierra natal para ser homenajeada por todo lo alto, no solo como la estrella de Hollywood que es, sino como una de las mujeres que mejor le ha mostrado al mundo la esencia del ser Caribe, esa misma que una vez más sacó a relucir con orgullo y en medio de risas.

En el Gran Malecón del Río, justo donde se alza su enorme escultura de bronce elaborada por el maestro Yino Márquez, quién según la Toty la esculpió con el cuerpo que tenía a sus 20, la barranquillera recibió este martes el Turbante de la Tradición, concedido a las figuras más ilustres de Barranquilla y aprovechó para recordar lo que esta ciudad significa para ella.



"Bueno, hace más de medio siglo salí yo aquí en Barranquilla y aquí es donde están mis recuerdos más lindos. Está mi familia que adoro, mis amiguitas de toda la vida, mi colegio, mi hijo Manolo nació aquí. Todo lo que yo siento que me ha hecho lo que soy hoy está aquí en Barranquilla. Hasta hasta mi exmarido salió aquí de Barranquilla y está ahí sentado el descarado con una mujer nueva, 15 años menor que yo, mínimo", expresó entre risas Sofía Vergara.

'La Toty' apareció con un papel en sus manos, el cual reconoció que era de apuntes para no pasar por alto ninguna de las palabras que había preparado. Sin embargo, no leyó ninguna de ellas, pero sí entregó un discurso que no solo sacó risas, sino también fue motivador para los jóvenes, a quienes invitó a no dejar de soñar en grande.

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"Yo quisiera, ojalá que esta estatua fuera para recordarle a todos los niños y a todos los jóvenes barranquilleros que tienen que soñar, que tienen que atreverse, tienen que ser ustedes mismos y no dejen que nadie nunca les diga que sus sueños son muy grandes, porque si hay algo que yo les puedo asegurar, a mis 54 años, es que de aquí de Barranquilla sí se puede llegar muy lejos", afirmó.

En el lugar hubo una muestra del Carnaval de Barranquilla con la participación de 50 hacedores de la fiesta, encabezados por la monarquía del Carnaval 2027: la reina Salwa Maloof Habib, el Rey Momo Abraham Cáceres y los Reyes del Carnaval de los Niños Isabella Daes y Pedrito Fandiño.

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La muestra contó con la participación de destacadas agrupaciones y expresiones tradicionales: Grupo Expréss, con bullerengue y fantasía; Cumbión de Oro, con cumbia; Sabor de la Tradición, con negritas y marimondas; Garabato Unilibre, con la danza del garabato; Ricardo Sierra, interpretando a la Muerte; Bambazú, con mapalé; y las tradicionales danzas del Congo Grande y Congo Reformado.

La cuota musical estuvo a cargo de la también artista barranquillera y recientemente ganadora del Grammy Latino, Aria Vega, quien deleitará a los asistentes con sus más exitosas canciones.

Bajo el cielo barranquillero, nuestra estrella @SofiaVergara volvió a brillar en la tierra que la vio nacer y donde comenzaron a florecer sus sueños.



Hoy reconocemos todo ese talento, carisma y espontaneidad con los que has llevado el nombre de nuestra ciudad con orgullo ante el… pic.twitter.com/fClh3duddV — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 25, 2026