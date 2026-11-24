Los investigadores de la Policía avanzan en el esclarecimiento del atentado con carro bomba en el centro de Villavicencio, reconstruyendo el trayecto del vehículo e identificando como presunto responsable a alias Antonio Medina.

El hurto y la carga de explosivos

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Según los reportes de inteligencia policial, la camioneta utilizada en la acción terrorista fue hurtada el pasado 18 de marzo en el municipio de Puerto Gaitán, ubicado a casi tres horas de la capital del Meta, según consta en la denuncia de las víctimas.

El paso a paso del carro bomba

Atentado en Villavicencio. Foto: captura de video

El vehículo fue tomado por cuatro hombres fuertemente armados que se identificaron como integrantes del grupo de alias Iván Mordisco de las Farc.

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Posteriormente, los delincuentes trasladaron la camioneta a un campamento en los límites con San José del Guaviare, donde fue cargada con al menos 100 kilos de explosivos.

Inteligencia previa y el trazado de la ruta

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De manera paralela, otro grupo de delincuentes permaneció durante varias semanas en el corazón de Villavicencio adelantando labores de inteligencia.

La reconstrucción oficial estableció que la camioneta acondicionada con explosivos transitó inicialmente por el peaje que conecta a Puerto Gaitán con Villavicencio. Minutos más tarde, registros en video captaron el vehículo pasando justo frente a la base militar de Apiái.

Llegada al centro y detonación

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Hacia las 9:15 de la noche, otra cámara de seguridad registró el ingreso del automóvil al barrio Centro, sobre la carrera 32. El mismo sistema de vigilancia grabó a un motociclista que transitaba como escolta y cómplice del conductor.

Casi diez minutos después de su ingreso al sector, el conductor posicionó el carro bomba cerca de la Gobernación.

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Luego, el sujeto caminó unos metros, abordó la motocicleta junto a su cómplice y activó la carga explosiva a distancia, al parecer, mediante control remoto, antes de huir del lugar.

Vea aquí el video de Noticias Caracol:

#Colombia | ¿Quién estaría detrás del ataque con carro bomba en Villavicencio? El vehículo utilizado en el atentado fue hurtado en Puerto Gaitán. Esto es lo que se conoce hasta el momento.



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