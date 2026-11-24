Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 24 de noviembre de 2026:



Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, informó que el atentado con carro bomba cerca de la Gobernación dejó 23 personas heridas y habría sido cometido con un vehículo cargado con más de 80 kilos de explosivos . Señaló que los primeros indicios apuntan a estructuras de las disidencias de 'Iván Mordisco' como presuntas responsables y relacionó el ataque con la presión reciente de la fuerza pública en zonas como Mapiripán; además, anunció una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

. Señaló que los primeros indicios apuntan a estructuras de las disidencias de 'Iván Mordisco' como presuntas responsables y relacionó el ataque con la presión reciente de la fuerza pública en zonas como Mapiripán; además, anunció una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables. Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio, aseguró que una de las principales hipótesis de las autoridades es que los responsables del carro bomba serían integrantes del Frente 39 de las disidencias de las Farc, la misma estructura señalada por el reciente atentado en el peaje de Pipiral . Reconoció que pudo existir una falla de inteligencia y explicó que días antes se había realizado un consejo extraordinario de seguridad en el que no se reportó ninguna alerta concreta sobre un posible atentado en la ciudad.

. Reconoció que pudo existir una falla de inteligencia y explicó que días antes se había realizado un consejo extraordinario de seguridad en el que no se reportó ninguna alerta concreta sobre un posible atentado en la ciudad. María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que no responsabiliza a Paloma Valencia por el asesinato de su esposo y consideró injusto que la polémica por unos mensajes entregados a la Fiscalía desvíe la atención sobre quién ordenó el crimen . Cuestionó que esos chats se hayan filtrado, pidió mayor celeridad a la Fiscalía y reiteró que, en su opinión personal, la orden del magnicidio salió del Gobierno de Gustavo Petro.

. Cuestionó que esos chats se hayan filtrado, pidió mayor celeridad a la Fiscalía y reiteró que, en su opinión personal, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, fijó como 'líneas rojas' frente a la Ley de Rescate Fiscal los nuevos impuestos a productos de la canasta familiar, gaseosas y cerveza, mayores cargas a trabajadores independientes y aumentos para vehículos eléctricos pequeños . Como alternativas, propuso mantener en 35 % el impuesto de renta empresarial y aplicar durante cuatro años una sobretasa de cinco puntos sobre las utilidades de las 10.000 empresas más grandes del país, además de evaluar la venta de algunos activos del Estado.

. Como alternativas, propuso mantener en 35 % el impuesto de renta empresarial y aplicar durante cuatro años una sobretasa de cinco puntos sobre las utilidades de las 10.000 empresas más grandes del país, además de evaluar la venta de algunos activos del Estado. Jhon Édgar Pérez, representante a la Cámara por Cambio Radical y ponente de la Ley de Rescate Fiscal, aseguró que su bancada tampoco apoyará mayores impuestos sobre productos de consumo popular ni el aumento de la parafiscalidad . Respaldó vender activos improductivos del Estado, pero rechazó que en las actuales condiciones se vendan activos productivos como Ecopetrol y señaló que el partido está dispuesto a discutir cambios en los subsidios a los combustibles, especialmente en zonas de frontera.

. Respaldó vender activos improductivos del Estado, pero rechazó que en las actuales condiciones se vendan activos productivos como Ecopetrol y señaló que el partido está dispuesto a discutir cambios en los subsidios a los combustibles, especialmente en zonas de frontera. Santiago Trespalacios, abogado de Luz Verónica Estrada, aseguró que todavía no se ha tomado una decisión sobre una eventual renuncia de la representante a su curul y explicó que su defensa está analizando los diferentes escenarios jurídicos después de la suspensión preliminar ordenada por la Procuraduría . Señaló que Estrada se encuentra "abrumada" por la situación, que aún no ha sido citada por las autoridades para declarar y que hasta ahora tampoco han discutido posibles negociaciones judiciales.

. Señaló que Estrada se encuentra "abrumada" por la situación, que aún no ha sido citada por las autoridades para declarar y que hasta ahora tampoco han discutido posibles negociaciones judiciales. Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz, hizo un balance de los diez años del acuerdo con las FARC y sostuvo que su implementación ha tenido dificultades durante todos los gobiernos posteriores a la firma. Reconoció que durante la administración Santos faltó preparar mejor las inversiones territoriales, destacó que el Gobierno Duque mantuvo los PDET y cuestionó los resultados del Gobierno Petro pese a haber prometido implementar el acuerdo; además, defendió que las actuales disidencias sean enfrentadas con una política efectiva de seguridad sin desconocer los avances alcanzados por los miles de firmantes que permanecen en el proceso.

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