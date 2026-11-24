Garantizar que quienes mantienen viva la tradición del Carnaval de Barranquilla también tengan acceso a una vida saludable es el propósito de ‘Salud para Todo el Mundo’, una iniciativa liderada por la reina del Carnaval, que busca beneficiar inicialmente a 2.000 hacedores con atención médica especializada, diagnósticos y acompañamiento integral.

La propuesta nació luego de conocer de cerca las condiciones de salud de quienes, año tras año, trabajan por preservar el patrimonio cultural de la ciudad. Durante su acercamiento a directores, grupos folclóricos y hacedores, la soberana identificó que muchos enfrentan enfermedades sin diagnosticar, carecen de afiliación al sistema de salud y no cuentan con los recursos necesarios para acceder a tratamientos.

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“Para mí la salud siempre ha sido un derecho y no un privilegio. Los hacedores son los que realmente mantienen esta identidad de este patrimonio vivo y lo salvaguardan día a día. Esta bandera es por y para ellos, porque hay que cuidar a quienes cuidan nuestras tradiciones”, expresó.

Atención médica para 2.000 hacedores del Carnaval

El programa contempla jornadas de atención para grupos de 80 personas diariamente en la Clínica Misericordia Internacional de Barranquilla. Allí reciben valoraciones, diagnósticos y rutas de atención según sus necesidades. Además, cada beneficiario obtiene una membresía gratuita con un código de identificación que le permitirá acceder a los servicios médicos posteriormente.



La reina aseguró que durante el proceso han encontrado situaciones preocupantes, como casos de hipertensión, problemas cardiovasculares y otras condiciones que sus protagonistas desconocían.

Incluso, mencionó el caso de hacedores que han registrado presiones arteriales de hasta 280, así como pacientes que requieren procedimientos especializados, entre ellos cateterismos.

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Salud mental, una prioridad para los hacedores

La iniciativa también incorpora acompañamiento en salud mental, entendiendo que las condiciones emocionales hacen parte del bienestar integral de quienes participan en la fiesta.

“Todo nace primero desde el ser y luego el hacer”, manifestó la soberana, al explicar que las dificultades familiares, económicas y sociales pueden convertirse en problemas emocionales que necesitan atención y seguimiento.

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Asimismo, a través de su Fundación Fulami, espera identificar cinco casos de extrema vulnerabilidad entre los 2.000 beneficiarios para brindarles tratamientos médicos especializados gratuitos, con el respaldo de aliados, especialistas y profesionales de la salud.

Emprendimiento, cultura y deporte también serán protagonistas

‘Salud para Todo el Mundo’ es apenas la primera de varias apuestas sociales que acompañarán su reinado. La soberana anunció que también buscará impulsar ferias de emprendimiento para visibilizar los talentos del Atlántico, reconocer a artistas, artesanos, disfraces y grupos folclóricos, además de promover el deporte como una expresión cultural.

Finalmente, extendió una invitación a los colombianos que deseen sumarse a estas iniciativas mediante donaciones económicas o aportes físicos, que podrán canalizarse a través de su fundación.

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La apuesta, aseguró, es unir esfuerzos para que los hacedores no solo sean protagonistas durante los días de Carnaval, sino que también reciban reconocimiento, protección y oportunidades durante todo el año.