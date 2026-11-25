Veinte personas continúan secuestradas al interior del almacén Éxito de Cartagena tras más de 12 horas de haber iniciado la toma armada derivada de un fallido intento de hurto a un vehículo de valores. A las 11:51 p. m. de este martes, un helicóptero de las Fuerzas Militares comenzó a descender sobre la cubierta del establecimiento comercial, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, en medio del operativo de rescate.

De acuerdo con la información entregada previamente por el presidente Abelardo De La Espriella, en total fueron retenidas 30 personas durante el asalto ocurrido en horas de la mañana. De ese grupo, 10 ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, ya fueron liberados, mientras que los 20 restantes, entre empleados y compradores, siguen en poder de los delincuentes.

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Aunque no existe un reporte oficial sobre la identidad o el número exacto de los responsables, fuentes extraoficiales señalan que se trataría de entre cinco y siete hombres armados que permanecen atrincherados dentro del supermercado.



¿Cómo avanza el operativo militar y policial en el Éxito de Cartagena?

Desde las 8:50 p. m., el presidente Abelardo De La Espriella arribó en una caravana fuertemente custodiada hasta las inmediaciones del almacén para ponerse al frente de la situación. El mandatario lidera las operaciones junto al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera.

A partir de las 10:06 p. m. se intensificó el movimiento de ambulancias y organismos de socorro alrededor del establecimiento para atender una eventual liberación, acompañado de un amplio despliegue por tierra y aire de distintas unidades tácticas:



Fuerzas especiales en el terreno: Grupos especiales de la Policía Nacional, Goes y el Gaula Militar.

Grupos especiales de la Policía Nacional, Goes y el Gaula Militar. Apoyo táctico y antiterrorismo: Unidades de la Infantería de Marina y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo.

¿Quiénes son algunos de los rehenes y qué piden sus familias?

A las afueras del almacén crece la angustia de los familiares que completan más de medio día sin noticias directas sobre el estado de salud de sus seres queridos. Uno de los casos conocidos es el de María José Bolaños, una manicurista de 22 años que había salido de compras al supermercado cuando ocurrió la incursión armada.



Su esposo, Brender Figueroa, relató sobre las 11:18 p. m. los momentos de incertidumbre que atraviesa la familia y advirtió con preocupación que la joven requiere una medicación médica que debía haber tomado a las 6:00 p. m.

De igual forma, Blu Radio dialogó con Isabel Vásquez, esposa de José David Fonseca Franco, un trabajador de 37 años que se desempeña como supervisor de bodega del Éxito y coordina los pedidos con proveedores y el inventario del lugar. Según explicó la mujer entre lágrimas, su esposo ingresó a trabajar a las 6:00 de la mañana y debía salir a la 1:00 de la tarde, pero permanece retenido mientras sus dos hijos pequeños lo esperan en casa sin que hasta ahora haya recibido reporte alguno sobre su condición.