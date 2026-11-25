A través de una comunicación oficial dirigida a los colaboradores del grupo financiero, María Lorena Gutiérrez anunció su decisión de renunciar a la presidencia del Grupo Aval. La ejecutiva presentó formalmente su dimisión ante la Junta Directiva tras completar cerca de ocho años vinculada a la organización. En su carta, repasó su trayectoria en el grupo y presentó un balance detallado de los principales avances financieros, operativos y estratégicos alcanzados durante su gestión.

En la misiva con fecha del 25 de noviembre de 2026, Gutiérrez explicó que considera momento de cerrar esta etapa profesional, señalando que a lo largo de su carrera ha aprendido que "parte del liderazgo es saber cuándo poner fin a una responsabilidad". La presidenta saliente manifestó su orgullo por los avances consolidados y dedicó un especial reconocimiento a los miles de colaboradores del conglomerado, enfatizando que el trabajo conjunto y el compromiso de los equipos permitieron asumir los retos y contribuir al desarrollo del país.

Renuncia Grupo Aval Foto: Aval

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En el balance presentado en la carta, la ejecutiva destacó importantes logros en rentabilidad y fortalecimiento del negocio. Entre ellos, resaltó que en 2025 y 2026 el Grupo Aval alcanzó una utilidad neta superior al 70% al compararse con las cifras de 2024. Asimismo, subrayó que durante el segundo trimestre de 2026 la entidad registró su mayor rentabilidad sobre el patrimonio de los últimos cuatro años.

A nivel operativo y estratégico, la gestión de Gutiérrez logró consolidar la integración de las filiales fiduciarias en Aval Fiduciaria, posicionándola como líder en el mercado colombiano. De igual forma, el grupo incursionó en el ecosistema de pagos a través de GoU Payments, lo que permitió ampliar su participación en la cadena de valor de los servicios financieros.



La carta de renuncia destaca también la captura de sinergias organizacionales a través de Aval Valor Compartido, mediante la centralización de procesos clave como compras y abastecimiento, ciberseguridad, nómina y reclutamiento. En materia de sostenibilidad, Gutiérrez resaltó que el Grupo Aval se posicionó en el top 5% mundial por sus prácticas de impacto ambiental, social y económico.

Finalmente, la presidenta saliente deja establecida la estrategia 2026-2031, definida como una ruta clara para el crecimiento, la gestión de clientes, eficiencias, talento humano, riesgos y transformación tecnológica de las entidades del grupo, entre las que se encuentran Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas, Corficolombiana, Porvenir, Aval Fiduciaria, Aval Banca de Inversión, Aval Casa de Bolsa, dale! y ADL.