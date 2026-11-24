La Lotería del Huila juega este martes 24 de noviembre de 2026 su sorteo número 4783, una nueva jornada en la que pondrá en juego el Premio Mayor de $2.000 millones, que, en esta ocasión, se lo llevó el número XXXX, de la serie XXX.

El sorteo se realizará en horas de la noche. Los resultados del Premio Mayor, las series ganadoras y los premios secos están pendientes de publicación. Una vez se conozcan los números oficiales, los jugadores podrán verificar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila hoy

Los resultados de los premios secos del sorteo 4783 se actualizarán una vez finalice la jornada de este martes 24 de noviembre.

Los participantes deben consultar los resultados oficiales de la Lotería del Huila antes de iniciar cualquier reclamación.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden comprar billetes o fracciones en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Para participar, deben adquirir el documento de juego, revisar el número y la serie seleccionados y conservar el billete en buen estado. Después de cada sorteo, pueden consultar los resultados y comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, al igual que otras loterías departamentales del país, destina recursos al sector de la salud.

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¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

Los sorteos de la Lotería del Huila se realizan habitualmente los martes a las 11:00 p. m. Durante cada jornada se sortean el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.

El sorteo de este martes 24 de noviembre corresponde al número 4783. Los resultados podrán consultarse una vez finalice la transmisión y se publiquen las combinaciones ganadoras.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Las personas que tengan un billete ganador deben conservar el documento de juego y presentarlo para realizar el trámite de reclamación, de acuerdo con los requisitos establecidos por la lotería.

El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, prescribe el derecho al cobro.

Por esta razón, se recomienda verificar los resultados después de cada jornada y conservar el billete en buenas condiciones para facilitar el proceso de reclamación.