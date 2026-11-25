La contingencia provocada por la toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena terminó finalmente después de 18 horas de secuestro. Sin embargo, durante el operativo, los delincuentes habrían buscado alternativas para escapar del lugar.

La intervención se llevó a cabo en el almacén ubicado en la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana, donde un grupo de hombres armados se resguardó luego de no conseguir hurtar un carro de valores.

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De acuerdo con lo revelado por Blu Radio, el procedimiento contó con la participación de 30 comandos de la Policía Nacional, entre ellos integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES), y apoyo de las Fuerzas Militares.

La Policía confirmó que durante la operación uno de los secuestradores fue abatido y otros dos terminaron capturados. Las personas que estaban retenidas fueron finalmente rescatadas y, según el informe oficial, se encuentran a salvo.



Momento exacto en que las Fuerzas Especiales toman el control de la cafetería del Éxito Cartagena // Foto: suministrada

Así intentaron escapar los secuestradores del Éxito

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En medio de la intervención de las autoridades, algunos hombres que estaban al interior del establecimiento habrían buscado la manera de cambiar su apariencia y vestirse de civil para dificultar su identificación cuando los uniformados ingresaran al supermercado.

La operación incluyó el ingreso de comandos especializados y el uso de elementos para desorientar a los secuestradores y facilitar el rescate de los rehenes. La estrategia fue coordinada por las unidades de operaciones especiales, inteligencia y otras capacidades de la Fuerza Pública.

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¿Cuántos rehenes fueron liberados durante la toma?

La Policía destacó la labor del GAULA, cuyos integrantes adelantaron acciones desde el inicio de la emergencia y consiguieron liberar a diez personas antes del ingreso de los comandos.

El rescate se coordinó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde estuvieron el presidente Abelardo De La Espriella, el director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, otros integrantes de la cúpula policial y autoridades militares.

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Tras el procedimiento, el director de la Policía felicitó a los uniformados que participaron en el ingreso al establecimiento y destacó su actuación. La institución aseguró que la prioridad durante la operación fue proteger la vida de las personas que permanecían secuestradas y lograr su liberación.