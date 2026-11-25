Mientras las personas rescatadas en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, salían poco a poco de la estación de Policía del barrio Manga tras rendir declaración, Indira Lambis esperaba junto a una reja alguna noticia de su esposo, Haider Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, con quien no logra comunicarse desde la mañana del martes 24 de noviembre.

Según su relato, la última conversación que tuvo con él fue a las 8:12 a. m., cuando le avisó que entraría al almacén a comprar buñuelos antes de recogerla para llevarla al trabajo, una rutina habitual en la pareja.

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"Yo le dije que ya estaba lista para ir a la oficina porque él me lleva siempre al trabajo, y me dijo, listo, voy a entrar al Éxito y ya te voy a recoger. Eso fue a las 8:12, yo tengo los mensajes de WhatsApp", contó.

Minutos después empezaron a llegarle mensajes sobre lo que ocurría en el supermercado. "Yo empecé a marcarle y ya no tuve más comunicación con él", relató.



"Todavía no sé nada": la angustia de la esposa del rehén

Lambis explicó que viven cerca del almacén y que su esposo, oriundo de Medellín, suele comprar allí este tipo de comida, sobre todo en esta época del año. El carro de Muñetón permanece parqueado a unas dos cuadras del Éxito, como acostumbraba dejarlo para no entrar al parqueadero del establecimiento, y su teléfono está apagado.

"La verdad es que ya estoy preocupada porque ya sé que muchas personas se han encontrado con sus familiares. Pero yo todavía no sé nada", afirmó.

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La mujer aseguró que una de las personas liberadas le contó que aún quedaba mucha gente dentro de la estación rindiendo declaraciones. También mostró una fotografía de su esposo a otro de los rescatados, quien no pudo darle información sobre él.

Además, cuestionó la falta de claridad en los reportes oficiales: "La guardia del comando tiene solamente una información, Sijín tiene otra información, Gaula tiene otra información".

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¿Cómo es Haider Muñetón, el hombre que buscan en Cartagena?

Lambis, quien lleva 11 años casada con él, lo describió como un hombre de 51 años, de 1,73 metros de estatura, acuerpado porque entrena en el gimnasio y con canas.

La mujer cree que la demora podría deberse a verificaciones de las autoridades. "Él fue víctima de un atraco, y de pronto al levantar el denuncio están verificando también todas esas cosas, todo el historial", dijo.

Antes de retirarse, ante la llegada de más medios de comunicación, hizo una petición: "Le hago un llamado a las autoridades que den más información o que den celeridad en los procesos".

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Lo que contó uno de los liberados del Éxito de Cartagena

A la salida de la estación, uno de los rescatados, que se encontraba en la sección de carnes cuando ocurrió la toma, aseguró que llevaba dos días sin dormir. Confirmó que los captores consumieron bastante licor durante el secuestro, algo que atribuyó a "el desespero que ellos tenían", y afirmó que no fueron maltratados.

Así fue la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana

La emergencia comenzó en la mañana del martes, cuando un grupo de hombres armados ingresó al almacén Éxito ubicado en la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana. Hombres armados tienen varios rehenes en un almacén Éxito en Cartagena: Policía acordonó la zona.

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Los sujetos habrían ingresado con la intención de cometer un hurto y luego cerraron las puertas del lugar, donde permanecían trabajadores y compradores. Impresionante video de la toma de rehenes en Éxito de Cartagena: hombres los custodian con armas largas

La toma terminó hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, después de más de 17 horas de tensión, con una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares en la que uno de los delincuentes fue dado de baja.