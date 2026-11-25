Blu Radio conoció el video, entregado por el Ministerio de Defensa, que registra el momento en que la Fuerza Pública ingresó al almacén Éxito de La Castellana para poner fin al secuestro. La toma de rehenes terminó a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, con el rescate de todos los secuestrados en el Éxito de Cartagena.

Las imágenes muestran primero la llegada de un helicóptero que sirvió como distractor, mientras las fuerzas de comandos especiales del Ejército y de la Policía Nacional, entre ellos los comandos Jungla, se preparaban para entrar al establecimiento.

Publicidad

En la grabación se observa la salida del primero de los secuestrados, un hombre con camiseta blanca. Afuera esperaban integrantes de la Defensa Civil, mientras en el interior ya se encontraban los uniformados de las fuerzas combinadas que tomaron el control del lugar.

Ministro de Defensa dirigió el operativo en el Éxito

El video también registra al ministro de Defensa, Jorge Mora, entrando al almacén durante la madrugada. El jefe de la cartera, general retirado del Ejército, dirigió personalmente la operación. A su lado aparece el general Ricardo Alarcón, jefe nacional de servicios de la Policía y uno de los comandos Jungla más reconocidos de la institución, quien coordinó el ingreso de las tropas.



Se trata de imágenes captadas por la única cámara que tuvo acceso al operativo, la del Ministerio de Defensa. El material no tiene audio, pero deja ver cómo los rehenes salieron por la puerta principal del almacén, escoltados por los uniformados.

Así quedaron los secuestradores

En otro de los fragmentos se ve a los captores reducidos, boca abajo y con las manos atrás. Uno lleva camiseta gris, otro azul, otro verde y al fondo aparece otro de gris. Las camisetas grises corresponden a la dotación que usan los trabajadores del Éxito.

Publicidad

Este detalle no es menor: en las primeras imágenes de la toma, los delincuentes vestían uniformes negros similares a los de la Policía. Después se cambiaron a ropa de civil para intentar camuflarse entre los secuestrados.

La emergencia comenzó la mañana del martes, luego de que un grupo de hombres armados ingresara a un almacén Éxito ubicado en la avenida Pedro de Heredia, frente al centro comercial La Castellana. Según el reporte de Blu Radio, hombres armados y encapuchados irrumpieron en el Éxito de La Castellana para interceptar el carro de valores. Durante la jornada se conoció un impresionante video de la toma de rehenes en Éxito de Cartagena, en el que se veía a los delincuentes custodiando a las víctimas con armas largas.

Publicidad

Balance del rescate

La Fuerza Pública logró rescatar a las 20 personas que permanecían secuestradas dentro del establecimiento. Según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, uno de los cinco secuestradores fue dado de baja y los otros cuatro fueron capturados.

El mandatario confirmó que los rehenes están sanos y calificó la acción como una operación "absolutamente impecable". Además, felicitó a los uniformados que participaron y agradeció al alcalde de Cartagena, que estuvo pendiente desde el primer momento.

En los micrófonos de Blu Radio se destacó que la precisión del operativo refleja las capacidades de la Fuerza Pública, considerada una de las mejor entrenadas y equipadas de la región, frente al reto de orden público que representan las bandas criminales en el país.

Publicidad

Le puede interesar: Hombres armados tienen varios rehenes en un almacén Éxito en Cartagena: Policía acordonó la zona